A Cup Of Startup | Berrak Kutsoy

A Cup of Startup'ın ilk konuğu; Berrak Kutsoy!







A Cup of Startup, girişimcilerimiz ile alanında uzman profesyoneller ve/veya girişimcileri bir araya getirdiğimiz bir projedir. Her hafta farklı bir konu ve konuk ile Cuma akşamı saat 18: 00'de Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde gerçekleşecektir.







Eskiler, daha önce başarı ile tamamladığımız "Mağlubiyet Hikayeleri" ve "20 Dakika" serilerini hatırlar. A Cup of Startup da önceki serilerdeki gibi, moderatör eşliğinde konuk kısaca hikayesini anlattıktan sonra sohbet havasında devam edecektir.







A Cup of Startup, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olup, merkezdeki girişimciler ile konuya ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyen her yaştan katılımcıya açıktır. Katılım için belirtilen adresten kayıt yaptırmak zorunludur.











KONUK







Berrak Kutsoy

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Danışmanı

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı











Berrak Kutsoy, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İş hayatına 1999 yılında BNP-AK-Dresdner Bank'ta Dış İşlemler Departmanında başlamıştır.







2001 yılında Londra Middlesex University Business School'da MBA yapmıştır. 2002 yılında Türkiye'ye dönerek, sırasıyla Denizbank A.Ş'de Proje Yöneticiliği ve Ünsa Ambalaj'da Yurtdışı Pazar Sorumlusu olarak görev yaptıktan sonra 2006 yılında Alman Mitterteich markasında İhracat Müdürü olarak görev almıştır. Mayıs 2009'dan beri Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanlığı ve 81 ilde 7.500 üyesi olan TOBB Genç Girişimciler Kurulu'nun da danışmanlığını yapmaktadır. Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesi, GYIAD Yönetim Kurulu Üyesidir.







Girişimciliğin farkındalığının ve rol model sayısının artması adına projeler geliştiren Kutsoy, Startup dergisinde yazılar yazmakta ve startup şirketlere mentorluk yapmaktadır.







TARİH







21 Nisan Cuma

18: 00







ADRES







Üsküdar Fikir Sanat Merkezi

Barbaros Mah. Veysipaşa Sok. No: 14

Üsküdar/İstanbul











Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'ne ulaşmak için;







• Kadıköy ve Üsküdar'dan Capitol AVM yönüne giden tüm otobüs ve minibüsler ile Altunizade durağında inip yürüyerek,

• Metrobüs kullanarak Altunizade durağında inip 10 dakika yürüyerek,

• Hilal Konutları durağından geçen 12C, 13TD, 14C, 14FD hatları ile Fikir Sanat Merkezi'nin tam önünde inebilirsiniz.