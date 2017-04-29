Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre Milli Savunma Bakanlığından 995'i asker, 110'u sivil bin 105 personel ihraç edildi.



Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazetede yayımlandı. 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kurum ve komutanlıklarında bin 105 personel ihraç edildi. İhraç edilen personelin 995'inin asker, 110'un da sivil olduğu kaydedildi.



Buna göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığından (KKK) 435, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından (DKK) 131, Hava Kuvvetleri Komutanlığından (HKK) 429 asker personel ihraç edilirken, görevine son verilen sivil personelin arasında da MSB'den 36, KKK'dan 43, DKK'dan 10, HKK'dan 18, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığından (ANT) 1, Savunma Sanayi Müsteşarlığından (SSM) 2 kişi yer aldı.



(Caner Ünver / İHA)