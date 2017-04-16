98 Yaşındayım, Yürüyemiyorum' Demedi

98 yaşındaki Hayriye Solak, tekerlekli sandalye ile geldiği okulda oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Anayasa değişikliği referandum u için tekerlekli sandalye ile Kadıköy Nurettin Teksan Ortaokulunda oy kullanmaya gelen 98 yaşındaki Hayriye Solak, vatandaşlık görevini yerine getirerek gençlere örnek oldu. Torununun yardımıyla tekerlekli sandalyeyle okula gelen yaşlı kadın oyunu kullandı. İmzasını atan yaşlı kadın, daha sonra okuldan ayrıldı.



(Adem Gürer - Harun Basat / İHA)