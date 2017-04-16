98 Yaşındaki Kadın Böyle Oy Kullandı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandum da ilk oylar İstanbul'da saat 08.00 itibariyle kullanılmaya başlandı. 98 yaşındaki Hayriye Solak da oyunu kullanmak için Kadıköy'de bulunan Nurettin Teksan Ortaokuluna geldi. Tekerlekli sandalyede torunlarının yardımıyla okulun merdivenlerinden çıkan yaşlı kadın sınıfa geldi. Torunun yardımıyla kabine giren Hayriye Solak oyunu kullnadıktan sonra okuldan ayrıldı.