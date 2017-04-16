98'lik Hayriye Nine Böyle Oy Kullandı

98 yaşındaki Hayriye Solak isimli yaşlı kadın tekerlekli sandalye ile geldiği okulda oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.



Anayasa değişikliği referandum u için tekerlekli sandelye ile Kadıköy Nurettin Teksan Ortaokulu'nda oy kullanmaya gelen 98 yaşındaki Hayriye Solak, vatandaşlık görevini yerine getirerek gençlere örnek oldu.



Torununun yardımıyla tekerlekli sandalyeyle okula gelen yaşlı kadın oyunu kullandı. İmzasını atan yaşlı kadın daha sonra okuldan ayrıldı.



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