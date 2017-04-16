97 Yaşındaki Sandık Başına Gitti

ARDAHAN'da 6 çocuğu ve 11 torunu bulunan 97 yaşındaki Muhlise Uygur, kızı ve torunlarının yardımlarıyla sandığa gidip oyunu kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öngören anayasa değişikliği için halk oylamasında vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen Muhlise Uygur için 23 Şubat Ortaokuluna geldi. Kızı ve torunlarının yardımıyla okulun merdivenlerini güçlükle çıkan Muhlise Uygur oyunu kullanarak okuldan ayrıldı. Kaç kez oy kullandığını hatırlamayan Muhlise Uygur, "Allah devlete zeval vermesin. Hakkımızda hayırlısı ne ise o olsun" dedi.



Oy kullanma sırasında Muhlise Uygur'u, Ardahan Belediye Başkanı Ak Partili Faruk Köksoy, "Yaşına rağmen gelip oy kullandığı için kendisini tebrik ediyorum. Ellerinden öpüyorum" dedi.



