96 yaşında demokrasiye sahip çıktı

8 çocuğu ve 144 torunu olan Ayşe Mıngır, yakınlarının yardımı ile sandığa gitti



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 8 çocuğu ve 144 torunu olan Ayşe Mıngır, 96 yaşında olmasına rağmen yakınlarının yardımı ile sandığa giderek demokrasiye bağlılık örneği gösterdi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yaşayan Ayşe nine neredeyse bir asra yaklaşan yaşına rağmen demokrasiye sahip çıkarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasında sandığa gitti. Yakınlarının yardımı ile araçla oy kullanacağı Döğer beldesindeki Yunus Emre İlkokuluna giden Mıngır, yakınlarının durumu sandık görevlilerine bildirmesi ile görevliler tercih pusulası, zarf ve mühür ile aracın yanına geldi. Ayşe nine görevlilerden pusula ve mührü alarak araç kapısını kapatıp oyunu kullandı. 1018 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ayşe nine, daha sonra okuldan ayrılarak, yakınlarının yardımı ile yaşadığı eve gitti.

İlerleyen yaşayan rağmen Ayşe Mıngır'un oy kullanmak için geldiğini gören vatandaşlar ise kendisine demokrasiye sahip çıkmak için gösterdiği gayreti takdir ettiler.