95 Yaşındaki Fatma Nine Engel Tanımadı

Gaziantepli 95 yaşındaki Fatma Çetin ambulansla oy kullanmaya geldi.



Türkiye bugün yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi için referandum a giderken, engelli ve yaşlı vatandaşlarda Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulanslarla oy kullanmaya geldi.



Yürüme engelli 95 yaşındaki Fatma Çetin'de Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulansla oy kullanacağı Gaziantep Lisesine geldi. Oyunu kullanan 95 yaşındaki Fatma Çetin, "Oyumu kullandım, vatan ve millet için hayırlısı neyse o olsun. 95 yaşındayım yürüyemiyorum ama oyumu kullanmaya geldim" diye konuştu. - GAZİANTEP