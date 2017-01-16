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95. Brüksel Otomobil Fuarı Ziyaretçilerini Ağırlıyor
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95. Brüksel Otomobil Fuarı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, bu yıl 95'incisi düzenlenen otomobil fuarı kapılarını açtı.

95. Brüksel Otomobil Fuarı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, bu yıl 95'incisi düzenlenen otomobil fuarı kapılarını açtı.

Kaynak: Dunya.com