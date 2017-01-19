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95 Asker Yakalandı
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95 Asker Yakalandı

Bylock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 243 kişiden 95'i yakalandı.

95 Asker Yakalandı

Bylock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 243 kişiden 95'i yakalandı.

Kaynak: Dunya.com