93 Yaşında, Tekerlekli Sandalyeyle Oy Kullandı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de fiziksel engelli 93 yaşındaki Süleyman Aydın, sandık başına giderek oyunu kullandı.



694 sandığın kurulduğu ve 174 Bin 843 seçmenin sandığa gideceği Bingöl ve ilçelerinde oy verme işlemi devam ediyor. Fiziksel engelli Süleyman Aydın, Sağlık Bakanlığının "Hastayım oyumu kullanıyorum" uygulaması ile sandık başına gitti. Sağlık görevliler tarından ambulansla evinden alınan Aydın, oy kullanacağı okula götürüldü. Oyunu kullanan Aydın yine ambulansla evine bırakıldı. - BİNGÖL