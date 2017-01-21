92 Yaşındaki Kadının Evi Kül Oldu

Çanakkale'nin Çan çıkan yangında, 92 yaşındaki bir kadının evi kül oldu.



Edinilen bilgiye göre, Çan'a bağlı Bilaller köyünde ikamet eden 92 yaşındaki Feride Tirit'in evinde yangın çıktı. Sobadan çıktığı öne sürülen yangın, Terzialan, Çan itfaiyeleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. x



Köy sakinlerinden Hidayet Uysal, "Damatlarının yanında kalan Feride Tirit'in evi küle döndü. Yangından sonra akrabalarının yanına sığındı" dedi. - ÇANAKKALE