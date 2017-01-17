919 Gün Sonra Uçmaya Başladılar

ERZURUM'daki Kayakla Atlama Kulelerinde 15 Temmuz 2014 günü yaşanan göçük sonrası Türk sporcular EYOF ve Kıtalar arası yarışlar için gökyüzünü 919 gün sonra yeniden renklendirdi. Kayakla Atlama Milli Takım Sporcularının antrenmanlarını Vali Seyfettin Azizoğlu ve çok sayıda vatandaş büyük bir heyecan içinde izledi.



Erzurum'un 2011 yılında ev sahipliği yaptığı 25'inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için 100 milyon liraya yaptırılan Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama kulelerin rampaları 15 Temmuz 2014 günü saat 15.00 sıralarında göçtü. Pistlerin onarılması için iki ayrı ihale yapıldı. Birinci ihalede zeminin güçlendirilmesi için her biri yaklaşık 40 metre boyunda 950 fore kazık çakıldı. İkinci ihalede ise zemin üzerindeki ana arterler yapıldı. Yaklaşık 60 milyon lira harcanan kayakla atlama tesisleri 4-5 Şubat Kıtalar arası ve 11- 18 Şubat 2017'de düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Kış Spor Oyunları (EYOF) için 2016'nın Aralık ayında hazır hale getirildi. Pistlerde oluşan hasar nedeniyle antrenmanlarını yurt dışında yapmak zorunda kalan Kayakla Atlama Türk Milli Takımı 17 Ocak günü bu özlemini giderdi. Yaklaşık 919 gün sonra kulelerden atlayarak gökyüzünü yeniden renklendirmeye başlayan sporcuları Vali Seyfettin Azizoğlu ve çok sayıda spor sever büyük bir heyecan içinde izledi.



Göçükten iki gün önce Kayakla Atlama Kulelerinde faaliyetlerinin bulunduğunu belirten Türkiye Kayak Federasyonu Vekili ve EYOF 2017 Spor Direktörü Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, bu nedenle sporcuların antrenmanlarını yurt dışında yapmaya başladığını söyledi. Kıyı şöyle dedi:



"Kulelerin rampalarında çalışmaların tamamlanmasından sonra ülkemize gelerek 17 Ocak günü ilk atlayışımızı yaptık. 6 milli sporcumuz çalışmalarına sürdürerek Kıtalar arası ve EYOF hazırlıklarına başladı. Evimizde antrenman yapmanın avantajını sağlayacağız. Çökmeden sonra Finlandiya'ya gittik. İlk yıl çalışmalarımızı orada yaptık. Sporcularımız daha sonra Orta Avrupa, Slovenya ve Avustralya'da antrenmanlar sürdürdü. Sporcularımız üst düzey yarışmalara katıldığı için uluslararası kayak federasyonun takvimine bağlı olarak dünyanın her yerinde antrenman ve yarışmalara gidiyor. Kayakla Atlama Kuleleri ilk yapıldığında açılışını yapan sporcumuz Samet Karta yapmış ve talihsiz bir kaza geçirerek ağır şekilde yaralanmıştı. Ama kısa sürede kendini toparlayan Samet Karta Amerika'da yapılan FIS yarışmasında birinci oldu ve bayrağımızı göndere çekti. Sporcularımız bu dalda çok başarılı."



Kayakla Atlama Milli Takım sporcusu Muhammet İrfan Çintimar, göçükten sonra yapılan kulelerden ilk olarak kendisinin atladığını belirtti. Evinde atlamanın gurur verici olduğunu belirten Çintimar, "Özellikle kendi seyirci önünde atlamak diğerlerine kıyasla çok daha iyi. Bizdeki rampaların Avrupa'daki rampalarla bir farkı yok. Bazılarından daha iyi diyebilirim" diye konuştu. - Erzurum