90lar Türkçe Pop Gecesi - Dj Denden @incir Pub / 12.01.17

Giriş: 20 TL (1 içki dahil)



Sokaklarda kumdan baraj yapanlar, tetriste en uzun çubugu sona bırakanlar, soba üstünde kestane yiyenler ve top kek sevenler.. Bu geceyi kacirmayin!



Çeşitli mekanlarda Türkçe pop müzik gecesi yapan Dj Denden, sizi 90'ların en güzel şarkılarıyla 12 Ocak'ta İncir Pub'da buluşturuyor



Çocukluk anılarınız, ilk aşkınız, büyüdüğünüz yer, hayalleriniz, oyuncaklarınız, kasetler... Hepsi hala içinizde bir yerde, hepsi 90'larda... Bizleri büyüten, olgunlaştıran ve hayallerimizin içine yerleştirdiğimiz 90'lar Türkçe pop şarkıları, hala vazgeçemediğimiz birer alışkanlık gibi. Onca yeni albüm ve şarkı olmasına rağmen, tekrar tekrar 90'lar Türkçe pop coverları ile karşılaşıyoruz. Şarkıların hala güzelliğini korumasından mı, yoksa alışkanlıktan mı...



Sertab Erener, Sezen Aksu, Oya Bora, Levent Yüksel, Uzay Heparı, Onno Tunç, Aşkın Nur Yengi, Kerim Tekin, Nazan Öncel, Sibel Alaş, Kenan Doğulu, Ayşegül Aldinç, Tarkan, Rengin, Aysel Gürel, Onur Mete, Emel, Bendeniz, Harun Kolçak, Burak Kut, Sibel Tüzün, Hazal, Cemali, Demet, Bora Öztoprak, Mine, Ege, Emre Altuğ, Deniz Arcak, Jale, Kargo, Tüzmen ve daha birçoğu sizlerle...