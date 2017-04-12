90lar Türkçe Pop Gecesi - Dj Denden @hayal Kahvesi Bandırma
Sokaklarda kumdan baraj yapanlar, tetriste en uzun çubugu sona bırakanlar, soba üstünde kestane yiyenler ve top kek sevenler.
Sokaklarda kumdan baraj yapanlar, tetriste en uzun çubugu sona bırakanlar, soba üstünde kestane yiyenler ve top kek sevenler.. Bu geceyi kaçırmayın!
Çocukluk anılarınız, ilk aşkınız, büyüdüğünüz yer, hayalleriniz, oyuncaklarınız, kasetler... Hepsi hala içinizde bir yerde, hepsi 90'larda... Bizleri büyüten, olgunlaştıran ve hayallerimizin içine yerleştirdiğimiz 90'lar Türkçe pop şarkıları, hala vazgeçemediğimiz birer alışkanlık gibi. Onca yeni albüm ve şarkı olmasına rağmen, tekrar tekrar 90'lar Türkçe pop coverları ile karşılaşıyoruz. Şarkıların hala güzelliğini korumasından mı, yoksa alışkanlıktan mı...
Sertab Erener, Sezen Aksu, Oya Bora, Levent Yüksel, Uzay Heparı, Onno Tunç, Aşkın Nur Yengi, Kerim Tekin, Nazan Öncel, Sibel Alaş, Kenan Doğulu, Ayşegül Aldinç, Tarkan, Rengin, Aysel Gürel, Onur Mete, Emel, Bendeniz, Harun Kolçak, Burak Kut, Sibel Tüzün, Hazal, Cemali, Demet, Bora Öztoprak, Mine, Ege, Emre Altuğ, Deniz Arcak, Jale, Kargo, Tüzmen ve daha birçoğu sizlerle...
Detaylar :
İl : Balıkesir
İlce : Bandırma
Mekan : Hayal Kahvesi Bandırma
Mekan Adresi : Haydar Çavuş Sk. No: 8
Başlangıç Saati : 12.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 02: 00: 00
Kategori : 90lar Türkçe Pop Gecesi - Dj Denden @Hayal Kahvesi Bandırma
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır