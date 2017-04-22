Sokaklarda kumdan baraj yapanlar, tetriste en uzun çubugu sona bırakanlar, soba üstünde kestane yiyenler ve top kekseverler bu geceyi kaçırmayın.



Çeşitli mekanlarda Türkçe pop müzik gecesi yapan Dj Denden, sizi 90'ların en güzel şarkılarına davet ediyor. Çocukluk anılarınız, ilk aşkınız, büyüdüğünüz yer, hayalleriniz, oyuncaklarınız, kasetler... Hepsi hala içinizde bir yerde, hepsi 90'larda...



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Roxy



Mekan Adresi : Siraselviler Cad. Arslan Yatagi Sok. No: 1-3



Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 45: 00



Kategori : 90lar Türkçe Pop Gecesi Dj Denden



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır