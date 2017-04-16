90 Yaşındaki Suzan Hanımdan Herkese Örnek Hareket

90 yaşındaki Suzan Sonkaya, ambulansla geldiği okulda oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Yaşlı kadının bu hareketi herkese örnek oldu.



Anayasa değişikliği referandum u için ambulans ile Kadıköy Nurettin Teksan Ortaokulu'nda oy kullanmaya gelen 90 yaşındaki Suzan Sonkaya, sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullanacağı sınıfa girerek oyunu kullandı. Bu hareketiyle gençlere örnek olan Suzan Sonkaya, sınıfa sağlık ekipleri tarafından tekerlekli sandalye ile getirildi. Oyunu kullanıp imzasını atan yaşlı kadın, daha sonra okuldan ayrıldı. - İSTANBUL