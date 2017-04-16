90 yaşında evde sağlık aracı ile oyunu kullandı



BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde oy kullanmak isteyen yatalak hastalar ambulanslarla sandıklara götürüldü.

İnegöl Devlet Hastanesi Palyatif Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören yatalak hasta 90 yaşındaki Ziya Algurdağ, yerinden sedyeye alınıp ambulansa konuldu. Ambulansla Atatürk Otaokulu'na götürülen Algurdağ, 1348 nolu sandık başına götürülerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra konuşan Ziya Algurdağ, "Allah devletimizden razı olsun. Ben 90 yaşındayım. 5 senedir yatalağım. Şu anda Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyorum. Vatandaşlık borcumu ifa etmek için buraya geldim. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İnegöl Devlet Hastanesi Palyatif Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören yatalak hasta 75 yaşındaki İsmail Bayındır da ambulansla alınarak Gaziosmanpaşa Okulu'na götürüldü. Oyunu kullanan Bayındır, hükümete teşekkür etti.