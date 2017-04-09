90'lı Yılların Sokak Oyunları Yeniden Hayat Buldu

90'lı yıllarda sokaklarda oynanan oyunlar Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeniden canlandı. Sokak oyunlarını öğrencilere öğretmek için eğitimciler çocukluklarına döndü.



80'li ve 90'lı yıllarda sokaklarda oynanan "yakan top", "sek sek", "mendil kapmaca", "tombik" gibi eğlenceli oyunları yeniden hayat buluyor. Bodrum'daki öğretmenler, öğrencilere unutulmuş sokak oyunlarını öğretmek için kurs görmeye başladı. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu Spor Salonu'nda, öğretmenlere unutulmuş çocuk oyunları öğretildi. Geleneksel Çocuk Oyunları, Muğla İl Temsilcisi Şaban Erdoğan tarafından uygulamalı olarak öğretmenlere anlatıldı. Bodrum genelinden 51 öğretmen sokak oyunlarını oynayarak çocukluklarına geri döndü. Öğretmenlerin oyunları uyguladığı anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.



Bodrum İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Semiz, geçmişte oynanan sokak oyunlarını unutturmayacaklarını ifade ederek, "Çocuklarımız son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte internete ve telefonlara bağımlı kaldılar. Biz öğretmenlerimizin bu eğitimle birlikte bu çalışmalarına okullarında devam ederekten turnuvaları yaparaktan çocuklarımızı 1'inci olanları ödüllendireceğiz. ve bu oyunlarımızı gelecek kuşaklara da taşıtacağız" dedi.



Muğla İl Temsilcisi Şaban Erdoğan ise unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeniden hayata geçirerek gelecek kuşaklara taşımayı amaçladıklarını ifade etti. - MUĞLA