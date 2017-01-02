9 Yeni Windows 10 Pc!

Lenovo yenilenmiş T serisi, L serisi, X270 ve Yoga 370 dahil olmak üzere dokuz yeni ThinkPad dizüstü bilgisayarı duyurdu. Yeni cihazların tümü, Intel'in yedinci nesil Kaby Lake Core i serisi işlemcilerini taşıyor.



Ayrıca bu bilgisayarların hepsi Signature PC'ler, yani Windows'un şişmesinden korkmanıza gerek yok. Kötü niyetli yazılımların açtığı sorunlardan dolayı markadan uzaklaşanlar için bu oldukça önemli bir ayrıntı.







Lenovo ThinkPad Yoga 370, 13,3 inç büyüklüğünde 1080p ekran ve 16GB'a kadar DDR4 RAM, 1 TB'a kadar SSD'ye ve 10 saatlik pil ömrüne sahip olacak. Ayrıca Thunderbolt 3, USB Tip-C olacağı anlamına geliyor. Grafik kartı Intel HD Graphics 620, ancak bir Thunderbolt 3 portu iki adet 4K monitörü destekleyebilir. ThinkPad Yoga 370, Mart ayından itibaren 1.264 dolardan satışa sunulacak.







Lenovo, ThinkPad T470'i standart bir iş bilgisayarı olarak tasarladığını söylüyor. 14 inçlik 1080p ekran, 32GB DDR4 RAM, 2GB GDDR5, Thunderbolt 3, bir Ethernet portu, Windows 10 Pro ve GeForce 940MX ekran kartı var, marka ayrıca 18 saat pil ömrü garantisi veriyor. T470, 914 $ 'dan başlayan fiyatlarla Şubat ayında satışa sunulacak.







Yine iş dünyasını hedefleyen ThinkPad T570, T470'e benzer ancak 15.6-inç 1080p dokunmatik ekrana sahip; Bununla birlikte, 4K dokunmatik olmayan ekrana sahip bir model de sunuyor. Ne yazık ki, hem 4K hem dokunmatik seçeneği yok.



Lenovo, T570'in bu sürümünün öncekinden yüzde 8 daha hafif olduğunu ve 4.4 kilo ile yüzde 10 daha ince olduğunu söylüyor. Mart ayında 909 dolardan başlayan fiyatla piyasaya sürülecek.







ThinkPad T470s, T470'in aksine, entegre grafikler kullanıyor ancak bu ağırlık 1.3 kg ağırlığa sahip ve 19 mm kalınlığın altındaki bir ultrabook. 14-inç ekran 1080p ve 1440p'de sunuluyor ancak yalnızca dokunmatik ekran sadece FHD modeli ile birlikte geliyor.



Aynı zamanda 10,5 saate kadar pil ömrü, 24GB'a kadar DDR4 RAM, Thunderbolt 3'ü destekliyor ve Windows 10 Home veya Pro ile birlikte geliyor. Şubat ayında 1.099 dolardan piyasaya girecek.







470p, 's' modelinden biraz daha ağır - 1.8 kg - ancak daha güçlü. İşletmelere yönelik olarak, Nvidia GeForce 940MX 2GB GPU'yu ve 32GB'a kadar RAM içeriyor. 'S' modelinde olduğu gibi aynı 14-inç ekran seçenekleri (FHD, FHD touch ve WQHD) ve bir Ethernet portu sunuyor.



T470p'de üç adet USB 3.0 portu var, ancak Thunderbolt 3 veya herhangi bir USB Type-C portu bulunmuyor. 1,049 dolar ile başlayan fiyatıyla, Mart ayında satışa sunulacak.







ThinkPad 13, öğrenciler ve "ticaret mağazaları" gibi orta bütçeye sahip olanlar için tasarlanmış. 674 dolarla başlayan bilgisayar, kesinlikle bir Windows 10 Pro lisansı ve USB Type-C (bir Thunderbolt) olan bir cihaz için oldukça hesaplı seçeneklerden biri. Ekran dokunmatik 13.3-inç 1080p ve 32GB'a kadar DDR4 RAM ve 512GB depolama alanına sahip yapılandırmalarla sunulmaktadır. Cihaz Ocak ayında satışa sunulacak.







VGA çıkışlı bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız, ThinkPad L470'den başka yere bakmayın. Bu cihaz bir "ana iş dünyası" bilgisayarı olarak konumlandırılmış. 14 inçlik ekran, 720p ve 1080p'de mevcut, ancak dokunmatik ekran sunmuyor.



Cihazda, entegre veya ayrık GPU'lar, 32GB'a kadar DDR4 RAM ve 1 TB'a kadar HDD veya 256 GB'a kadar SSD'ye kadar bir çok seçenek var. VGA çıkışının yanında bir Ethernet portu, üç USB 3.0 ve bir de 4'ü bir arada kart okuyucu bulacaksınız.



ThinkPad L470 779 dolardan başlayarak Mart ayında satışa sunulacak.







L570, 15.6 inç hariç, L470 ile benzer görüntüleme seçenekleri sunuyor. Dördüncü bir USB 3.0 ve mini DisplayPort gibi daha fazla bağlantı noktası da var. Ne yazık ki, L570 ayrı bir GPU ile sunulmuyor, ancak 1 TB'a kadar HDD veya 512GB SSD ile geliyor.



ThinkPad L570, Mart ayında 909 dolardan piyasaya girecek.







Lenovo, X270'in pil ömrü için optimize edildiğini, ikili yapılandırılabilir pil mimarisi sayesinde 20 saatin üzerinde çalışma süresinin potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Şirket cihazı"12-inçlik iş ve sokak savaşçısı" olarak tarif ediyor. 4, 8 veya 16GB DDR4 RAM ve 2 TB'a kadar HDD veya 512GB SSD ile sunuluyor.



12,5 inç ekran, HD veya FHD dokunmatik ile sunuluyor ve cihaz sadece 1.3 kilo ağırlığında. Mart ayında 909 dolardan piyasaya sürülecek.



Ve nihayet Lenovo, her ikisi de Nisan ayında kullanıma sunulacak 1440p monitör çiftini duyuruyor. ThinkVision P27h ve P24h, sırasıyla yüzde 99 sRGB renk gamutuyla 27 inç ve 23,8 inç ekranlara sahip. 27 inçlik modelin fiyatı 329 dolar, daha küçük ekranın fiyatı 259 dolar olacak.