TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinde cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenleyen 9'uncu madde 341 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kabul 341, ret 137, boş 4, geçersiz 1.



AK PARTI MILLETVEKILINE SAHTE HESAP TEMPOSU



Oylama sırasında CHP sıralarından 'Yeliz, yeliz, I love Yeliz' şeklindeki tezahüratları üzerine Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, tepki gösterdi. Meclis kulislerinde konuşulanlara göre, Ak Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın bir süre önce 'Yeliz Adaley' adıyla twitter hesabı açtığı ve periscope üzerinden de bu hesaptan yayın yaptığı yönündeki iddialar üzerine kendisine CHP'lilerin 'Yeliz' diye seslendikleri belirtildi.



- Ankara