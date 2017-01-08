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9'u Hariç Tüm Seferler Durduruldu
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KAP Açıklamaları
9'u Hariç Tüm Seferler Durduruldu
Irak Güçleri 4 Mahallede Kontrolü Sağladı
9'u Hariç Tüm Seferler Durduruldu
8 Ocak 2017 Pazar 00:22
THY, 9 sefer hariç diğer tüm seferlerini sabaha kadar durdurdu.
THY, 9 sefer hariç diğer tüm seferlerini sabaha kadar durdurdu
Kaynak:
Dunya.com
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