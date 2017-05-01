9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde bine yakın güreşçi mücadele edecek.



Belediyeden yapılan açıklamada, Seka Park Altın Kemer Güreşleri'nin bu yıl Kocaeli'nin yetiştirdiği önemli güreşçilerden merhum Ali Gürbüz anısına düzenleneceği belirtildi.



Seka Park Uçurtma Tepesi'nin önünde ve 14 kategoride yapılacak olan güreşlerin, 6 Mayıs Cumartesi günü 09.00'da başlayacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Güreşler, baş, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük, küçük orta küçük, deste büyük, deste orta, destek küçük, ayak, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 olmak üzere toplam 14 kategoride yapılacak ve her kategoride ilk 3 dereceye giren güreşçilere madalya verilecek. Başpehlivan unvanını elde eden güreşçi altın kemer ile ödüllendirilecek."



Güreşler öncesinde katılacak pehlivanlar ve güreşe hizmet veren ustaların 5 Mayıs'ta Yürüyüş Yolu'nda bir tanıtım yürüyüşü gerçekleştireceği ifade edilen açıklamada, yürüyüş ile tüm Kocaeli halkının güreşlere davet edileceği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kent insanına dokunan spor faaliyetlerine büyük önem verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Çünkü bu projeler gönülden yapılan çalışmalardır. Ata sporumuz güreş de bunlardan biri. Bu nedenle 9 yıldır Seka Park Altın Kemer Güreşleri'ni vatandaşlarımızdan gördüğümüz yüksek teveccühle gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz Kocaeli'de bir spor bilinci oluşturmak, spor bilincinin bir kent için önemli. Kentte bir spor bilinci oluşturma çabasındayız. Çünkü bir kentte spor bilinci varsa o kentte huzur vardır. Dolayısıyla kentimizde yediden yetmişe spor bilincini aşılarsak, kentimizin daha huzurlu olmasına vesile oluruz."