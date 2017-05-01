9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri 6 Mayıs'ta yapılacak

Seka Park Uçurtma Tepesi'nin önünde ve 14 kategoride yapılacak olan güreşler, 6 Mayıs Cumartesi günü 09.00'da başlayacak. 9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri bu yıl Kocaeli'nin yetiştirdiği önemli güreşçilerden merhum Ali Gürbüz anısına düzenlenecek. Güreşler öncesinde bu yıl farklı bir tanıtım programı gerçekleştirilecek. Güreşe katılacak olan pehlivanlar ve güreşe hizmet veren ustalar güreşlerden bir gün önce Yürüyüş Yolu'nda bir tanıtım yürüyüşü gerçekleştirecek. Spor kenti Kocaeli ruhuna anlam katacak olan yürüyüşte tüm Kocaeli halkı 6 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan güreşlere davet edilecek. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını elde eden güreşçi altın kemer ile ödüllendirilecek.

BÜYÜKŞEHİR PEHLİVANLARI BİRARAYA GETİRDİ

Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ata sporu güreşe ve bu spora emek vermiş olan usta sporcularına yönelik vefalı dolu bir toplantısı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli'nin güreş sporuna emek vermiş olan pehlivanlarını, düzenlenen bir yemekte ağırladı. Antikkapı Restaurantta gerçekleştirilen yemeğe emektar güreşçiler ve halen aktif güreş sporuyla ilgilenen pehlivanların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Adnan Bilgiç, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Engin Yaşar katıldı. Yemekte, bu yıl güreşlerin anısına düzenleneceği Ali Gürbüz'ün oğulları Bülent ve Levent Gürbüz kardeşler de yer aldı.

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU'NUN SELAMINI İLETTİ

Yemekte bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi sözlerine, kentin değerleri olan pehlivanlara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun selamlarını ileterek başladı. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun kent insanına dokunan spor faaliyetlerine büyük önem verdiğini hatırlatan Bilgi, "Çünkü bu projeler gönülden yapılan çalışmalardır. Ata sporumuz güreş de bunlardan biri. Bu nedenle 9 yıldır Seka Park Altın Kemer Güreşleri'ni vatandaşlarımızdan gördüğümüz yüksek teveccühle gerçekleştiriyoruz. Bu yemekte de bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz yağlı güreşlerimiz öncesinde sizlerle biraraya gelerek, değerli fikirlerinizi öğrenmek istedik" şeklinde konuştu.

SPOR BİLİNCİ OLAN KENT HUZURLU KENTTİR

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, tesisleşmeden, organizasyonlara kadar gerçekleştirdikleri hizmetlerin hedefinde Kocaeli'nde bir spor bilinci oluşturmak olduğunu kaydetti. Spor bilincinin bir kent için önemine değinen Bilgi, "Kentte bir spor bilinci oluşturma çabasındayız. Çünkü bir kentte spor bilinci varsa o kentte huzur vardır. Yağlı güreşlerden örnek verecek olursak, asıl pehlivan nefsini ve öfkesini yenendir. Sporcu, kırmızı ışıkta geçmez, nezaketli ve centilmendir. Öfkelenmez, mütevazıdır. Dolayısıyla kentimizde yediden yetmişe spor bilincini aşılarsak, kentimizin daha huzurlu olmasını vesile oluruz" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'İN BÜYÜK VEFASI

Bilgi konuşmasında Büyükşehir Belediyesi'nin, Seka Park Altın Kemer Güreşleri'ni her yıl güreş sporuna katkı sunmuş bir güreşçinin anısı ya da onuruna gerçekleştirdiğini hatırlattı.

GÜREŞLER BU YIL ALİ GÜRBÜZ ANISINA DÜZENLENECEK

Güreş camiası tarafından takdirle karşılanan ve Büyükşehir'in büyük vefası olarak değerlendirilen bu geleneğin bu yıl da devam edeceğini kaydeden Bilgi, 9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin bu yıl Kocaeli'nin yetiştirdiği önemli pehlivanlardan Ali Gürbüz anısına düzenleneceğini açıkladı.

6 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bilgi, ayrıca bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin programı hakkında bilgi aktardı. Güreşlerin 6 Mayıs Cumartesi günü herzamanki gibi Seka Park Uçurtma Tepesi önünde yapılacağını ve 09.00 itibariyle başlayacağını ifade eden Bilgi, öğleden sonra ise başpehlivan müsabakalarının başlayacağını söyledi.

YÜRÜYÜŞ YOLUNDA VATANDAŞA DAVET

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, güreşlerin tanıtımıyla ilgili bu yıl renkli bir organizasyon gerçekleştirecek. Kent halkının Cuma günü Yürüyüş Yolu'nda pehlivanların katılacağı bir yürüyüş ile güreşlere davet edileceğini ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, "Birlik ve beraberlik içinde bu anlamlı organizasyonumuza kent halkımızı davet edeceğiz. Bu nedenle Cuma günü Yürüyüş Yolu'nda pehlivanlarımızın katılacağı bir yürüyüş gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

SPOR KENTİ KOCAELİ'NİN ÖNEMLİ BİR MARKASI

Toplantıya katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerinin Spor Kenti Kocaeli'nin önemli markalarından biri olduğunu belirtti. Güreşlerin bunun yanı sıra Türkiye'nin de önemli bir organizasyonu olduğuna dikkat çeken Çintimar, "Bu organizasyonun bu aşamalara gelmesinde Büyükşehir Belediyemizin ve Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun büyük payı vardır. Organizasyonun bu aşamalara gelmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

BİLGİÇ ANTRENMAN TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Adnan Bilgiç ise Seka Park Altın Güreşleri'nin kente hayırlı olmasını diledi. Bilgiç toplantıda ayrıca yağlı güreş idman teknikleri hakkında görüşlerini dile getirdi. Güreşlerin bu yıl anısına düzenleneceği Ali Gürbüz'ün oğlu Bülent Gürbüz de duygularını dile getirdi. Bülent Gürbüz 9 Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin babası anısına düzenlenmesinin ailesine büyük onur verdiğini kaydederek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

GÜREŞLERE ANLAMLI DAVETİYE

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, toplantıya katılan misafirlerine içinde zeytinyağı bulunan şişelerden hediye etti. Zarif şişeler içindeki zeytinyağı sembolik olarak 9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerine davetiye anlamı taşırken, toplantıya katılan misafirler tarafından çok beğenildi.

14 KATEGORİDE DÜZENLENECEK

Güreşler; baş, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük, küçük orta küçük, deste büyük, deste orta, destek küçük, ayak, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 olmak üzere toplam 14 kategoride yapılacak ve her boyda (kategoride) ilk 3 dereceye giren güreşçilere madalya verilecek.

ALTIN KEMER VERİLECEK

Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını elde eden güreşçi altın kemer ile ödüllendirilecek. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde derece sırlamasına göre; birinciye altın, ikinciye gümüş, ve üçüncülere bronz madalya verilecek.

