9 Nisan 2017 Pazar -İha Haber Saati

Yurttan ve dünyadan günün gelişmeleri her gün Haber Saati'ndeHangi ilimizde bugün ne oldu?

9 Nisan 2017 Pazar -İha Haber Saati

Yurttan ve dünyadan günün gelişmeleri her gün Haber Saati'nde

Hangi ilimizde bugün ne oldu? Ulusal gündemin yanı sıra yerel gündemi de merak ediyorsanız

Haber Saati'ne sizi de bekliyoruz.

Saat 17.00'de tam burada!

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