9 Nisan 2017 Pazar -İha Haber Saati
Yurttan ve dünyadan günün gelişmeleri her gün Haber Saati'ndeHangi ilimizde bugün ne oldu?
Yurttan ve dünyadan günün gelişmeleri her gün Haber Saati'nde
Hangi ilimizde bugün ne oldu? Ulusal gündemin yanı sıra yerel gündemi de merak ediyorsanız
Haber Saati'ne sizi de bekliyoruz.
Saat 17.00'de tam burada!
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