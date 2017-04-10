9 Nisan 2017 Haberleri
9 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Gökçek DHKP-C'lilerin Videosunu Yayınladı: Polis Bu Şerefsizleri Derhal Bulmalı
- Quaresma'dan Sakatlık Açıklaması: 3 Güne Daha İyi Geri Döneceğim
- MHP'li Gülşehir Belediye Başkanına Silahlı Saldırı
- Mısır'da İki Canlı Bomba Saldırısının Ardından OHAL İlan Edildi
- Mehmet Şimşek 'Evet' Diyen Eski CHP'li Atılgan'a Twitter'dan Destek Oldu
- Jeremain Lens: Fenerbahçe'de Oynamak İsterim Ama Ne Olur Bilmiyorum
- Yıldız Tilbe'nin 21 Yıl Önceki Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
- İspanya'nın Eski Savunma Bakanı Evinde Ölü Bulundu
- Dick Advocaat: Akhisar Tüm Gücüyle Bastırdığı İçin Değişiklik Yapmadım
- 'Rabia' İşareti Yapan HDP'li Fırat: Bundan Sonra Bu İşaret Bizim
- Topun Peşinden Koşarken Kamyon Altında Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti
- Fenerbahçe, Bu Sezonun En Düşük Seyirci Ortalamasını Yakaladı
- Harun Kolçak ve Babası Eşref Kolçak'ın Videosu Duygulandırdı
- MHP İlçe Kongresi İptal Edilince Tekmeli Yumruklu Kavga Çıktı
- Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin İstifa Etti
- Dick Advocaat, Akhisar Belediyespor Maçında Değişiklik Yapmadı
- Sosyal Medya Yeni Dizi 'Savaşçı'yı Konuşuyor! TT Listesinde Zirveye Yerleşti
- Josef Beşinci Golünü Atarak Kariyer Rekorunu Kırdı
- Süper Lig'de Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor'u 3-1 Yendi
- DHKP-C'li Teröristler Kahvehane Basıp Halkı Tehdit Etti
- Sosyete Kasabı Nusret'ten Süt Kuzusuna Cerrahi Operasyon
- Sinan Oğan'ın Esnaf Ziyaretinde 'Beli Tabancalı Bir Kişi İhbarı' Ortalığı Karıştırdı
- Gülben Ergen'den Hakkari Dağlarında Polislere Sürpriz
- Melih Gökçek'ten Hüsnü Bozkurt Paylaşımı: İzmir Seni Bekliyor Sıkıyorsa Gelsene
- Bitlis'te Nisan Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı
- Bakan Betül Sayan Kaya Gençlerle Birlikte Pedal Çevirdi
- Kılıçdaroğlu: Çolcuklarımızı El-bab'a Gönderiyorsunuz, Suriyeliler Volta Atıyor
- 'Mandıra Filozofu'unun Gösterisine Sadece Bir Kişi Geldi
- Osmanlıspor Deplasmanda Kayserispor'u 4-1 Yendi
- Kulüp Başkanı, Rakip Takım Oyuncusuna Saldırıp Yumruk Attı
- Dolunay Partisi'nin İl ve İlçe Yönetimi AK Parti'ye Katıldı
- Luis Suarez'den Eski Barçalı Sandro'ya: Ekmek Yediğin Kaba Tükürme
- Canlı Yayında Uzaklara Dalan Kadın Sunucu, Gafil Avlandı
- Bahçeli Yenikapı'da Kükredi: Bre Hayasızlar, MHP Anadolu'nun Bağrında
- Justin Bieber'ın Eski Sevgilisinden Kışkırtıcı Poz
- Pereira'nın Takımı 1860 Münih, Aue'ye 3-0 Yenildi
- Sosyal Medya Akar'ın Fotoğraflarını Konuşuyor! Uyuyan Askerleri Böyle Yakalamış
- Toshiba'nın TV Birimini Vestel Satın Almak İstiyor
- Beren Saat, Tüp Bebek Sorusuna Bozuldu
- Dortmund Hocası Tuchel, Yedek Olmasına Sinirlenen Emre'ye Sert Çıktı
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