9 Milyon Liralık Dolandırıcılığa 20 Tutuklama

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bankaların ATM'lerinde sistem açığı bularak hesaplarına 9 milyon lira aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si banka çalışanı 20 kişi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Savcılığı'na bir yıl önce yapılan ihbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Saltık Buğra K. liderliğindeki çeteye yönelik Adana, Ankara ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Bankaların ATM'lerinde sistem açığı bularak hesaplarına 9 milyon lira aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si banka çalışanı 20 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



(İHA)