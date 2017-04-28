Rusya'nın başkenti Moskova'da, 9 Mayıs Zafer Bayramı hazırlıkları kapsamında Kızıl Meydan'da askeri araçların katılımıyla geçit töreni provası düzenlendi. Yaklaşık bir saat süren tören provasında, savunma alanındaki askeri araçlar ve tanklar Tverskaya caddesinde hareket ederek tarihi Kızıl Meydan'dan geçti.

Basına kapalı ilk prova için Tverskaya caddesi akşam saatlerinde trafiğe kapatıldı. Tank ve askeri araçlar belirlenen cadde güzergahından geçerek Kızıl Meydana yakın bir alada konuşlandı. Vatandaşlar askeri araçlara büyük ilgi gösterdi.