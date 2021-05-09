9 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 60 bin liralık soru ve cevabı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

9 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 60 bin liralık soru ve cevabı!

9 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 60 bin liralık soru ve cevabı!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru! Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe hangisi verilir?

ATV'de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında sorulan bir soru dikkat çekti. 9 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 60 bin liralık soru ve cevabı!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 60 BİN LİRALIK SORUSU

Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe hangisi verilir?

A - At nalı

B - Bal kabağı

C - Tavuk yumurtası

D - Kızın eski ayakkabısı

Doğru Cevap : B şıkkı Bal Kabağı

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 9 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 60 bin liralık soru ve cevabı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 02:37:17. #1.15#

title