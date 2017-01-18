9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Özoğlu, Başkan Sekmen'i Ziyaret Etti

9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.



Özoğlu Paşa, Başkan Sekmen ile makamında görüştü. Samimi bir atmosferde geçen ziyarette kurumun çalışmalarını Özoğlu Paşa'ya anlatan Sekmen, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, "9. Kolordu Komutanımız Tümgeneral Mehmet Özoğlu Paşa ile Erzurum'la ilgili istişarede bulunduk. Kendisine, şehrimizde yaptığımız çalışma, yatırım ve projeleri anlattık. Şehrimiz, idari, askeri ve yargıdaki Erzurum sevdalısı bürokratlarla, Hükümetimizin şehrimize sunduğu imkan ve yatırımlarla inşallah hak ettiği konuma ulaşacaktır. Birbiriyle uyum içerisinde olan bu şehrin yöneticilerinin tek bir hedefi vardır; Anadolu'nun zirve şehrini kalkınmada, gelişimde en üst noktalara çıkarmak. Bu anlamda en güzel bir dönemi yaşıyoruz" dedi.



9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - ERZURUM