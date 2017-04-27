9 kadının başarı hikayesi beyaz perdeye taşındı

'Yapabilirsin' belgeseliyle umuda yolculuk

KAGİDER üyeleri toplantıda umudu ve dayanışmayı örnekleyen belgeseli izledi.

Türkiye'de kadın girişimciliğinin gelişmesi ve kadınların çalışma yaşamına katılımının artması için faaliyetlerine devam eden Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), gelenekselleşen Kahvaltı Toplantılarının Nisan ayı buluşmasında Birleşmiş Milletler (BM) WEPS İş Dünyası Sözcüsü Nur Ger ve "Yapabilirsin" filminin yapımcısı Tuluhan Tekelioğlu'nu ağırladı. Toplantı kapsamında ayrıca girişimcilik üzerine çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ali Beba da bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşan KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Emine Erdem, Suteks Grup'un sponsorluğunda yapılan Yapabilirsin belgeselinde Hatay'dan İzmir'e, Adıyaman'dan Mersin'e kadar 9 kuvvetli kadının hayat hikayesine yer verildiğini bildirdi. Emine Erdem, "Bu önemli eseri bize kazandırdığı için Nur Ger'e ve filmin yapımcısı Tuluhan Tekelioğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yapabilirsin" fikrinin nasıl geliştiğine ilişkin bilgiler veren Nur Ger ise, "Tuluhan Tekelioğlu ile geçen Ağustos ayında bir araya geldik. Umuda ihtiyacımız olduğunu ve bu nedenle de bir umut filmi yapmak istediğini belirtti. Filmde başarılı olmuş ya da gerçekten fark yaratmış kadınlarımızın hikâyelerini anlatmak istiyordu. Fikir çok beğendik ve destek olmaya karar verdik. Bu filmin zamanı ve yaşı yok. Ne zaman izlerseniz izleyin bütün kadınlara örnek olacak detayları göreceksiniz" dedi.

Toplantıda konuşan Tuluhan Tekelioğlu ise çekimleri 4 ay süren "Yapabilirsin" filminin altıncı belgeseli olduğunu ifade ederek, "Gerek dünya gerekse de Türkiye olarak kolay bir zamandan geçmiyoruz. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada yaşanılan acılar kolay kolay geçmeyecek. O nedenle bizi kurtaracak olan şey umut ve dayanışmadır. Kim olursak olalım, eğer güzel bir şekilde yaşamayı arzu ediyorsak dayanışma göstermemiz şart. Her yaştan insana değen filmimiz umut arayan herkese dokunuyor" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından KAGİDER üyeleri 9 kadının hikâyesinin anlatıldığı Yapabilirsin isimli belgeseli izledi.

Filmden sonra girişimcilik üzerine çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ali Beba, yaptığı sunumunda fırsatları değerlendirme, şirket kurma gibi adımları içeren girişimcilik serüvenlerini yaratıcı örnekler üzerinden anlattı.