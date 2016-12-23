9 İlde Eğitime Kar Engeli

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi.

23 Aralık Cuma günü okulların tatil olduğu o iller:

KONYA

Konya ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler başta olmak üzere Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Kulu, Kadınhanı, Altınekin, Hüyük, Sarayönü ve Akşehir'de okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de bugün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

HATAY

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde okullar bugün tatil edildi.

Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokuluna Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar bugün tatil edildi.

AKSARAY

Aksaray'da, kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 23 Aralık Cuma ara verildiğini belirtti.

NİĞDE

Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil edildi.

Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteorolojik verilerden, Ulukışla merkez ve köylerinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararıyla cuma günü eğitime ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir."

MERSİN

Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullarda bugün de eğitime ara verildi.

Mut ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edilen okulların tatil süresi uzatıldı. İlçede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle cuma günü de okullarda eğitime ara verildi. Araya hafta sonu tatilinin de girmesiyle birlikte ilçede eğitim pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

ISPARTA

Isparta'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 23 Aralık Cuma ara verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, taşımalı sistem ve özel eğitim verilen okullar Cuma günü için tatil edildi. Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan eğitim-öğretim hizmetleri değerlendirme toplantısında kent genelindeki taşımalı sistem ve engellilere eğitim verilen okulların 23 Aralık Cuma günü tatil edilmesi kararı alındı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Seyitgazi ve Han ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.