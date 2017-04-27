9 gündür kayıp gencin cesedi Manavgat Irmağında bulundu

Irmağın üzerinde bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar polisi alarma geçirdi



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 9 gün önce kaybolan 25 yaşındaki gencin cesedi Manavgat Irmağında bulundu.

Manavgat ilçesinde 17 Nisan tarihinde evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan, yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan 25 yaşındaki İlhan Uzun'un cesedi Manavgat Irmağında bulundu. Bugün akşam saatlerinde ırkam üzerindeki köprü altında suyun üzerinde bir cisim gören vatandaşlar, durumu bölgedeki özel güvenlik görevlilerine söyledi. Özel güvenlik görevlileri, akıntıyla birlikte hareket eden cismi kenara çektiklerinde cesetle karşılaştılar. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken İlhan Uzun'un cesedi arkadaşı tarafından teşhis edildi. Uzun'un olay yerine gelen babası Mehmet Uzun bitkin bir halde oğlunun cesedinin çıkartılmasını bekledi.

4 yıl önce Manavgat'a gelerek bir taraftan otelde çalışırken diğer taraftan nakliyecilik yapan İlhan Uzun 17 Nisan Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesinde bulunan evinden ayrılmış, aradan geçen 1 haftada kendisinden haber alınamamıştı. İlhan Uzun'un son olarak Manavgat ırmağı istikametine giderken görülmesini dikkate alan Emniyet güçleri tarafından Uzun'un ırmağa atlamış veya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine ırmakta arama çalışması başlatılmıştı.

İşe gelmeyince polise bildirdiler

İlhan Uzun'un evden ayrılırken üzerinde eşofman olduğu, nakliyecilik yaptığı kamyonetinin de evin önünde bulunduğu bildirildi. Evin bulunduğu yerin yakınındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarında İlhan Uzun'un evden çıkarak 7001 Sokakta yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin evinin bulunduğu sokak istikametine saptığı, kısa bir süre sonra bu kez geri dönerek başka bir sokağa girip gözden kaybolduğu tespit edilmişti. Kaybolduğu gece İlhan Uzun ile birlikte olan arkadaşları işe gelmemesi nedeniyle emniyete giderek durumu bildirdi. Diğer taraftan oğlunun kaybolduğu haberi üzerine Manavgat'a gelen baba Mehmet Uzun, ilk olarak oğlunun son gece beraber olduğu arkadaşlarından bilgi aldıktan sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirten Mehmet Uzun, oğlunu gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermelerini istemişti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler Yukarı Hisar Mahallesi ile Yukarı Pazarcı mahallesini birbirine bağlayan yeni yaya köprüsünün çevresinde arama gerçekleştirdi. Kurbağa Adamların Manavgat ırmağını kıyıdan taramasından bir sonuç alınamamıştı. Acı haber dün akşam saatlerinde geldi. Manavgat Irmağında köprünün altında bulunan İlhan Uzun'a ait ceset, ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu arada alkollü olduğu öğrenilen ve olay yerinde polise zorluk çıkartan bir kişi de polis tarafından gözaltına alındı.