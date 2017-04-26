9 Gündür Aranan Gencin Cenazesi Irmakta Bulundu

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 9 gündür kayıp olan 25 yaşındaki İlhan Uzun'un cansız bedeni, Manavgat Irmağı'ndaki bir köprünün altında bulundu.



Manavgat'a 8 sene önce gelen ve yaz aylarında otellerde, kışın ise çeşitli işlerde çalışan İlhan Uzun'dan, 17 Nisan'da saat 04.00 sıralarında Yukarı Hisar Mahallesi'nde oturduğu evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Aynı evi paylaştığı arkadaşı A.K.K.'nin haber vermesi üzerine gelen baba Mehmet Uzun, Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. Polisin yaptığı arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi.



Bugün saat 20.30 sıralarında Manavgat Irmağı'ndaki tarihi köprünün altında erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Köprünün altında yapılan incelemede yüzükoyun su yüzeyinde duran ve başında kapüşonu örtülü erkek cesedi görüldü. Cesedin İlhan Uzun'a ait olabileceği ihtimali üzerine ailesine haber verildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yardımıyla ceset kıyıya çıkarıldı. Amca Himmet Uzun, cesedin İlhan Uzun'a ait olduğunu teşhis etti. Savcının yaptığı incelemede Uzun'un cenazesinde herhangi bir darp, kesik ve ateşli silah yarasına rastlanmadı. İlhan Uzun'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



- Antalya