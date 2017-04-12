9 Gün Görev Yaptıktan Sonra Şehit Olan Polis İçin Tören Düzenlendi
9 gün görev yaptıktan sonra şehit olan polis için tören düzenlendi Denizli'de tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memleketine uğurlandıDENİZLİ - Denizli'ye, 22 Mart'ta Çevik Kuvvet Müdürlüğü Şubesine atanan 25 yaşındaki Polis memuru Ramazan Akçadağ, göreve başlamasından 9 gün sonra...
9 gün görev yaptıktan sonra şehit olan polis için tören düzenlendi
Denizli'de tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memleketine uğurlandı
DENİZLİ - Denizli'ye, 22 Mart'ta Çevik Kuvvet Müdürlüğü Şubesine atanan 25 yaşındaki Polis memuru Ramazan Akçadağ, göreve başlamasından 9 gün sonra geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit için Denizli Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.
Denizli'de, 31 Mart'ta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Polis Ramazan Akçadağ, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde şehit oldu.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde düzenlenen törene şehidin Annesi Yeter ve babası Ömer, ablası Dilek, kardeşleri Murat ve Mert Akçadağ, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Kazım Arslan, Emin Haluk Ayhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugayı Komutanı Kurma Albay Gültekin Yaralı, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, siyasi parti temsilcileri, şehidin polis arkadaşları ve askeri erkan katıldı.
Henüz 22 günlük polis olan ve görev yaptıktan 9 gün sonra trafik kazası geçiren şehit polisin babası Ömer Akçadağ, tören alanına geldiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı, emniyet müdürleri onu teselli etmeye çalıştı. Baba Ömer ve anne Yeter Akçadağ, oğullarının Türk bayrağına sarılı cenazesi getirilişini ve götürülüşünü selam ile karşıladı.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından bir konuşma yapan ve kaza sonrası genç ve yeni göreve başlayan polis memuru Ramazan Akçadağ'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, kazada arkadaşlarını kaybeden polislere başsağlığı diledi.
Konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Mehmet Aşık, dua okudu. Duanın okunmasının ardından protokol üyeleri şehit ailesine başsağlığı diledi.
Daha sonra şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi memleketi Kırıkkale'de defnedilmek üzere, cenaze aracına kaldırıldı.