9. Divan-ı Hikmet Sohbetleri

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı anısına Divan-ı Hikmet Sohbetleri'nin 9'uncusu gerçekleştirildi.



UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı anısına düzenlenen ve RTÜK Uzmanı Araştırmacı Yazar Dr. Hayati Bice'nin konuşmacı olarak katıldığı Divan-ı Hikmet Sohbetleri'nin 9'ncusu gerçekleştirildi. Programa Bice'nin yanı sıra Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, TİKA Başkanı Serdar Çam, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş ve çok sayıda kişi katıldı.



Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Divan-ı Hikmet Sohbetleri'nin bir yılını tamamladığına vurgu yaparak, "Bundan sonra da Divan-ı Hikmet Sohbetlerimiz devam edecek. UNESCO Hoca Ahmet Yesevi Yılı kararını alırken 2016-2017 şeklinde alınmıştı. Biz bu faaliyetlerimizde 2017-2018 sonraki yıllarda Hoca Ahmet Yesevi Sohbeti geleneğini devam ettirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. Yıldız, bir sonraki sohbetin ise 14 Şubat tarihinde yapılacağını kaydetti.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Uzmanı Araştırmacı Yazar Dr. Hayati Bice, 2016 yılının UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan edilmesi ile birlikte akademik ve kültürel alanda Ahmet Yesevi isminin gündeme geldiğine, birçok sempozyum ve konferansın düzenlendiğine vurgu yaptı. Bice, Türkiye'de Yesevi kültürünün ulaştığı düzeyin takdir edilmesi gerektiğine değindi.



2016 yılında Ahmet Yesevi'nin Türkiye'de sıkça gündeme geldiğine vurgu yapan Bice, "Gerçekten çok ciddi anlamda bir Ahmet Yesevi kültürü Türkiye'de teşekkül etti. Bunlara katkıda bulunan kurumlar var" dedi.



Ahmet Yesevi adını taşıyarak yapılan çalışmalara dikkat çeken Bice, sokağa, mahalleye, okullara Ahmet Yesevi isminin verildiğini söyledi.



Bice'ye konuşmalarının ardından Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve TİKA Başkanı Serdar Çam plaket takdim etti. - ANKARA