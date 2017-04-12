9 Daeş Üyesi Gözaltına Alındı

Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda 16 Nisan'daki referandum u provoke etme hazırlığı içinde oldukları belirlenen terör örgütü DAEŞ üyesi 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, DAEŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan halk oylaması sürecinin güvenli bir şekilde yürütülmesini engellemeye yönelik olarak terör örgütleri ve istismar edebilecek gruplar tarafından provokatif faaliyetlere tevessül edilebileceği yönünde bilgi alındı.



Bu doğrultuda araştırma yapan polis, DAEŞ terör örgütünün tüm sandıklara saldırı düzenleme çağrısı yaptığını tespit ederken, terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen il merkezinde 8, Mut'ta 1, Tarsus'ta 3 kişi olmak üzere 12 şüphelinin yakalanması yönünde çalışma başlatıldı.



Zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Mersin merkezde Z.B, A.E, S.A.M, A.J.A, M.M. ve M.N. ile Mut ilçesinde A.A., Tarsus'ta A.T. ve E.E. olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda örgütsel olduğu değerlendirilen doküman, kitap, dergi ve dijital malzeme ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile fişekler ele geçirildi.



(İHA)