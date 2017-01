9. Büyükelçiler Konferansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güvenlik, garanti, toprak ve diğer konulardaki hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Bu konudaki haklarımızı ve çıkarlarımızı biz sonuna kadar savunuruz. Hiç kimse endişe içinde olmasın." dedi.



Çavuşoğlu, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışının ardından yaptığı basın toplantısında, başarılı geçen konferansta nasıl bir dış politika izleneceği konusunu büyükelçilerle değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.



Konferansa farklı bakanlıklardan ve kurumlardan katılımlar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, büyükelçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edildiğini anımsattı.



Çavuşoğlu, gelecek yılki konferansta savunma sanayi, ekonomik ilişkiler, turizm ve turizmin çeşitlendirilmesi, vizelerin kalkması konularına ağırlık vereceklerini anlattı.



Yarın birçok ülkenin dışişleri bakanının katılımıyla yapılacak Ortadoğu için önemli bir konferansa iştirak etmek amacıyla Paris'e gideceğini belirten Çavuşoğlu, son dönemde Ortadoğu ile ilgili gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları gerekse Genel Kurulda alınan kararlarla bir hareketliliğin yaşandığını, tekrar müzakerelerin başlaması yönünde ciddi çaba gözlemlediklerini kaydetti.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin söz konusu sürece daha önceki gibi katkı yapmaya hazır olduğunu belirtti.



"Gerçek muhalefet olması lazım"



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık Çavuşoğlu, YPG'nin amacının, DAEŞ ile mücadele etmek olmadığının, Suriye'yi bölmek olduğunun altını çizdi.



Böyle amaçları olan bir terör örgütünün müzakere masasında yerinin olamayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Neyi müzakere edecek. 'Suriye topraklarının şu kadarını istiyorum, bu kadarını bana verin, petrolün ve diğer kaynakların olduğu yerler benim olsun gerisi sizin olsun mu?' diyecek." şeklinde konuştu.



Astana sürecine ABD'yi kimin davet edeceği yönündeki soruya ise Çavuşoğlu, Suriye konusunda Rusya ile bir süreç başlattıklarını, sürecin zor da olsa devam edildiğini kaydetti.



Çavuşoğlu, "Buraya kimler katılacak, şu ana kadar BM ve ABD'nin katılması konusunda hemfikiriz. Davet tabii ki elbette birlikte yapacağız. Prensip olarak katkı sağlayabilecek kurum ve ülkelerin katılmasından yanayız. 'Sadece ben de oradaydım' demek için bir ülkenin katılması veya davet edilmesi doğru değildir. Muhalefetin de gerçek muhalefet olması lazım. Sözde muhalefet olmaması lazım." diye konuştu.



KKTC müzakere heyetine övgü



Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin de bilgi vererek, Türkiye olarak Kıbrıs sorununun çözümünde her zaman ne dediğini, ne istediğini bilen ve yapıcı bir ülke olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, müzakerelerin sonucunda bazı konularda yaklaşımlar olsa da bazı konularda görüş ayrılığının devam ettiğini anlattı.



Beşli konferansta da Türkiye'nin kendinden emin bir şekilde masada olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye ile KKTC heyetinin görüşlerinin tamamen örtüştüğünü vurguladı. KKTC müzakere heyetinin ne kadar olgun ve vizyoner bir devlet olduğunu bu süreçte herkese gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, "Çözüm için kararlı olduklarını ama ne olursa olsun çözüm olsun demediklerini de herkese gösterdiler." ifadesini kullandı.



Genel anlamıyla sakin bir ortamda geçen görüşmelerde Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisinin objektif bir tutum sergilediğini ancak bu süreçte görüşler arasında ciddi farklılıklar olduğunu gördüklerini söyleyen Çavuşoğlu, teknik çalışmaların sürmesi konusunda hemfikir olduklarını ve bir takvim belirlediklerini hatırlattı.



Yunanistan başbakan düzeyinde katılım konusunda çekince gösterince...



Türkiye'yi 18'inde başlayacak bu görüşmelerde Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün'ün temsil edeceğini dile getiren Çavuşoğlu, daha sonra dışişleri bakanları olarak bir araya geleceklerini ve burada somut bir sonuç çıkması halinde başbakanların davet edileceğini kaydetti.



Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın 12 Ocak'ta yapılan görüşmelere katılmak için hazır olduğunu ancak özellikle Yunanistan'ın başbakan düzeyinde katılım konusunda çekince göstermesi nedeniyle Yıldırım'ın da katılmasının uygun olmadığını belirtti.



Teknik çalışmaların uzun sürmemesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Biz bunun aylar sürmesini istemiyoruz. En fazla bir ya da iki hafta içinde olacaksa da olmayacaksa da bunun kararını vermemiz lazım." dedi.



"Yok öyle Karpaz'mış, diğer yerlermiş"



Bakan Çavuşoğlu, her iki tarafın da BM temsilcisine, haritaları kısa süre içinde birbirlerine gösterdiğini ve karşılıklı harita paylaşımı gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı. Ancak iki tarafın da bu haritaların kabul edilemeyeceğini belirten birer mektubu BM Temsilcisine verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Sayın Akıncı da zaten Rum tarafının teklifinin ciddi olmadığını, hiçbir Kıbrıs Türkü'nün bu haritayı kabul etmeyeceğini güçlü bir şekilde vurguladı. Aynı şey bizim için de geçerlidir. Yok öyle Karpaz'mış, diğer yerlermiş, bunlar zaten söz konusu olamaz ama daha harita aşamasına geçilmediği için tüm detaylara girmenin de bir anlamı yok. Ama herkes müsterih olsun. Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güvenlik, garanti, toprak ve diğer konulardaki hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Bu konudaki haklarımızı ve çıkarlarımızı biz sonuna kadar savunuruz. Hiç kimse endişe içinde olmasın. Sosyal medyada da çok manipülatif bilgiler de yayılıyor. Onlara itibar etmesinler ve bize güvensinler."



"AB'den somut bir takvim isteyeceğiz"



AB ile vize muafiyeti konusundaki soru üzerine Çavuşoğlu, "Vize muafiyeti konusunda biz son teklifimizi hazırladık, üzerinde titizlikle çalıştık, önümüzdeki günlerde AB'ye teslim edeceğiz." diye konuştu.



AB'den artık bu işin somut bir takvime bağlanmasını isteyeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Terörle ilgili kanunlarda bir şey yapmayacağımızı net bir şekilde tüm muhataplarımıza, üye ülkelerin bakanlarına, liderlerine ve AB kurumlarının en üst yöneticilerine ilettik. Ama diğer 4 kriter konusunda bir sıkıntı yok. Ne zaman vize serbestisi ve geri kabul anlaşması eş zamanlı olarak uygulanacak? Bunun takviminin belirlenme müzakeresini, AB ile bu son önerilerini gördükten sonra görüşeceğiz."



"Irak ile her alanda ilişkileri geliştirmek istiyoruz"



Türkiye-Irak ilişkilerine de değinen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir telefon görüşmesi yaptığını, Başbakan Binali Yıldırım'ın da Bağdat ve Erbil'e ziyaretlerinin çok yapıcı geçtiğini hatırlattı.



"Orada esasen ortak bir açıklama metni var. Bu metin ilişkilerimizin geleceğiyle ilgili, Başika ve diğer konularla ilgili tüm konuları kapsıyor." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Irak ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerinin altını çizdi.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin Irak'ın güvenliğine daha fazla katkı sağlamak istediğini belirterek, "Irak'ın toprak bütünlüğüne, milli birlik ve beraberliğine herkesten daha fazla destek vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Hem Suriye hem de Irak'ın toprak bütünlüğünün kendileri için hassas olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye olarak kardeş Irak halkına desteklerini devam ettireceklerini sözlerine ekledi.



