İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye yönelik operasyonlara dair, "Söylemek isterim ki daha kara bir şekilde gitmemiz lazım diyenlerin inancı ve kararlılığı bende net bir şekilde yerini bulmaktadır. Yani az şiddetle gidiyoruz, çok şiddetle gitmemiz lazım." dedi.



Soylu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast hakkında elde edilen bilgilerin enteresan gelişmelere doğru yöneldiğini, olayın ucunun nereye gittiğinin hemen netleştiğini söyledi.



FETÖ'ye yönelik operasyonların bazı kesimlerce eleştirildiğini anımsatan Soylu, "Söylemek isterim ki daha kara bir şekilde gitmemiz lazım diyenlerin inancı ve kararlılığı bende net bir şekilde yerini bulmaktadır. Yani az şiddetle gidiyoruz, çok şiddetle gitmemiz lazım." ifadesini kullandı.



Bakan Soylu, 667 sayılı KHK ile bin 125, 677 sayılı KHK ile de 178 FETÖ, 189 PKK/KCK, 20 DHKP-C, 8 DEAŞ bağlantılı derneğin kapatıldığını anımsattı.



Terör örgütleriyle bağlantılı derneklerin tespitine ilişkin, ilgili birimlerin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Soylu, kapatılan derneklerin yayın organlarında terör örgütlerinin propagandasının yapıldığının net şekilde belirlendiğini anlattı.



Bakan Soylu, terör örgütüne bazı dernekler vasıtasıyla finans sağlandığının tespit edildiği, ayrıca bölgede aylar önce yürütülen operasyonlarda, Van ve Mardin'de belediye araçlarının bombalı eylem ve çatışmalarda kullanıldığı, belediye binalarında yapılan aramalarda roketatar ve havan mermileri bulunduğu, Diyarbakır Belediyesi personelinin maaşından bölücü terör örgütü için 200 lira kesildiği, hendek kazan belediyeye ait iş makinelerinin fotoğraflarının bulunduğu ve terör örgütüne yapılan daha pek çok yardımın tespit edildiği bilgilerini paylaştı.



Soylu, "Şeytanın aklına gelmeyen tüm istismarlar, bu milletin vergisi üzerinden maalesef orada insanların hayat standardını yükseltmek için çalışmak zorunda olan belediyeler üzerinden terör örgütlerine devşirilmiştir." diye konuştu.



"Hani dağlardaydınız"



Terörle mücadele kapsamında yaptıkları operasyonel faaliyetler hakkında da bilgi veren Soylu, "Son 3 ayda 5 bin 826 operasyon yapılmıştır. 2016 yılında tespit edilen 805 sığınak, barınak kullanılmaz hale getirilmiştir." diye konuştu.



Soylu, Gabar'da gerçekleştirilen operasyonda bir tek teröristle dahi karşılaşılmadığını ifade ederek, "Sürekli şunu söylüyorum, hani dağlardaydınız, hani neredesiniz, sizi arıyoruz, hani dağlar sizindi" sözlerini kullandı.



Terör örgütü mensuplarının sınır dışında bazı kamplara kaçtıklarını ya da sınırlara yakın köylerde veya şehirlerin yakınlarındaki alanlarda bulunduklarını belirten Soylu, Lice, Babuk, Ömeryan ve Faraşin gibi dört beş bölgede de operasyonların sürdüğünü kaydetti.



Soylu, "Bu millete söz verdik. Bu terörü bitireceğiz. Bu konuda sadece kararlılık, bizim devletimizin ortaya koyduğu irade kadar orada yaşayan vatandaşımızın da aynı zamanda iradesi var." ifadesini kullandı.



PKK ve YPG'nin, annelerinin yanında olması gereken 13-14 yaşındaki çocukların akıllarıyla oynadıklarına ve değerlerinden yoksun bıraktıklarına işaret eden Soylu, bu çocukları oradan kurtarmanın temel hükümlülüğün kendilerinde olduğunu çok net bir şekilde bildiğini dile getirdi.



Soylu, güvenlik konusunda önemli adımlar attıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:



"Özellikle güvenlik korucularımızla birlikte çok önemli adımlar atacağımızın altını bir kere daha... Yaş ortalamaları 41'di, şimdi attığımız bir hamleyle birlikte yaş ortalamalarını, hükümetimizin ortaya koyduğu kararlılıkla 31-32'ye düşürüyoruz. Yani mücadele edecek, teslim olmayacak ve terör örgütüne haddini bildirecek güvenlik yapılanmalarını ortaya koyuyoruz. Bunun yanı sıra özellikle onların statülerini değiştirerek özlük haklarına yönelik iyileştirmeleri gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyorum."



Terör örgütünün patlayıcı yüklü araçlarla yaptıkları eylemleri engellemek için şehir ve yol güvenliği tedbirleri de artırdıklarını bildiren Soylu, karma timlerle sürekli yol güvenliği uygulaması yaptıklarını kaydetti.



Soylu, teknolojiyi de en üst safhada kullanmaya çabaladıklarını belirterek, 2016'da 342 önemli olayın engellendiğini bildirdi.



"Sınırda kaçak geçişe af yok"



Sınırdan kaçak girişlerde af olmadığını vurgulayan Soylu, "Sınırdan gireceksen gireceğin yer sınır kapısıdır. Başka bir yere Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tolerans göstermediğimizi ve bu konuda gereğini yapmaktan hiçbir zaman çekinmediğimizi, gerekli talimatımızın da net bu olduğunu huzurunuzda bir kere daha ifade etmek istiyorum. ya sınır kapısından girersiniz ya da diğer taraflardan giremezsiniz. Gördüğümüz anda gereğini yerine getirmekten çekinmeyeceğimizi de bir kez daha net söylüyorum." dedi.



Örgüte katılımının da tarihin en düşük seviyesinde bulunulduğunu belirten Soylu, son 2 ayda katılımın sadece 5 olduğunu kaydetti.



Bakan Soylu, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar lira olduğunu bildirdi.



Terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği gelirin yıllık 1,5 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Soylu, uluslararası raporlarda, 2014'te dünya genelinde yakalanan eroinin yüzde 16'sını, Avrupa'da ele geçirilen 6,1 milyon ecstasy tabletin 3,6 milyonunu tek başına Türkiye'nin yakaladığının belirtildiğini kaydetti.



Soylu, bu soruna Avrupa ülkelerinin ve Türkiye'nin farklı baktığını, AB ülkelerinin uyuşturucuyu sadece sağlık sorunu olarak gördüğünü ifade etti.



Bakan Soylu, "Üzülerek ifade etmek isterim ki Avrupa ülkeleri doğudan batıya sevk edilen afyon ve türevlerinin kendi ülkelerine girmesini önleme adına ülkemiz ile yürüttüğü işbirliği politikasını kendi coğrafyalarında üretilen sentetiklerin üretimlerinin durdurulması ve ülkemize transferlerinin engellenmesi noktasında uygulamamaktadır. Bugüne kadar AB ülkelerinin ülkemizi hedef alan sentetik uyuşturuculara ilişkin önemli veya sonuç odaklı bilgi paylaşımı söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.



-2016'da 25 milyon yabancı giriş çıkış yaptı



Geçen yıl 25 milyon yabancının Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını bildiren Soylu, bugün Türkiye'de 461 bin düzenli göçmenin yaşadığına işaret etti.



Soylu, bunların 56 bininin çalışma, 61 binin öğrenci ikamet izinli olduğunu, düzenli göçün korkulacak bir şey olmadığını, ülkelere zenginlik getirdiğini ifade etti.



Ukrayna'da çatışma bölgelerinde kalan Ahıska Türkleri'ne de yardım eli uzatıldığını bildiren Soylu, 2 bin 98 soydaşın iskanlı göçmen olarak getirildiğini ve Erzincan ile Bitlis'te konutlara yerleştirdiğini anımsattı.



Soylu, 2016'da kolluk birimlerinin 174 bin 466 düzensiz göçmen ve 3 bin 314 insan taciri yakaladığını belirterek, 2016 Martı'nda AB ile varılan mutabakatın bu konuda atılan önemli bir adım olduğunu söyledi.



Türkiye'nin verdiği hiçbir taahhütte mahcup olabilecek hiçbir eylem içinde bulunmadığını anlatan Soylu, AB'nin verdiği taahhüdü yerine getiremediğini anlattı. Soylu, "İnşallah, onların verdikleri taahhütleri yerine getirme konusundaki beklentimizi de iyi niyetle devam ettiriyoruz." dedi.



Bakan Soylu, imzalanan mutabakat kapsamında 114'ü Suriyeli olmak üzere 800 düzensiz göçmenin geri alımının sağlandığını ifade ederek, bugüne kadar 2 bin 718 Suriyeli'nin Avrupa ülkelerine yerleştiğini dile getirdi.



Yunan adalarından geçen düzensiz göçmen sayısı günlük ortalama 3 bin iken, bu sayının 50'ye düştüğünü anlatan Soylu, 2016'da dünyanın dört bir yanından gelen 66 bin 298 kişinin de uluslararası koruma başvurusunda bulunduğunu kaydetti.



Soylu, Türkiye'nin bugün 2 milyon 841 bin 36 Suriyeliyi, 172 bin Iraklıyı misafir ettiğini, düzensiz göçmenlerden değerlendirmeleri yapılanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınma sürecinin sürdüğünü söyledi.



Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yaklaşık 744 bin 205 kişinin kontrol edildiğini, bunlardan 3 bin 180'inin yakalandığını belirten Soylu, şunları kaydetti:



"Yakalananlardan 470'i terörist örgüt üyeliği şüphesiyle işlem görmüş 122'si tutuklanmıştır. Ayrıca bin 851 kişi sınır dışı edilmiştir. Toplamda 145 ülkeden 52 bin 75 kişiye giriş yasağı konulmuş, 98 ülkeden 4 bin 147 kişi sınır dışı edilmiştir. 2016 yılında 3 bin 510 kişi gözaltına alınmış, 694'ü yabancı olmak üzere, bin 352'si tutuklanmıştır. Sadece geçen hafta binin üzerinde KCK, PKK ve DEAŞ üyesi gözaltına alınmıştır. Hedeflerimize hiç ara vermeden devam ediyoruz. Yani Türkiye'yi istismar etmek isteyen, Türkiye'nin içerisini huzursuzluk, Tükiye'nin içerisini kardeşliğin bozulması konusunda ellerinden geleni yapmak isteyenlere karşı da acımasız bir şekilde takibimiz devam etmektedir."



(Bitti)