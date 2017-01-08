Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılışı yarın yapılacak.



Dünyanın dört bir yanındaki dış temsilciliklerde ve Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin 2008'den bu yana yılda bir kere bir araya geldiği konferansın dokuzuncusu, bu yıl 8-14 Ocak'ta Ankara'da düzenleniyor.



Bu yılki teması, "2023'e Doğru: Milli Değerler ve Küresel Hedefler" olarak belirlenen konferans çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eski dışişleri bakanları ve müsteşarlarıyla bugün bir araya geldiği toplantıda dış politika gündemi değerlendirildi.



Türk dış politikasıyla ilgili olayların gözden geçirileceği, güncel sınama ve fırsatların ele alınacağı ve gelecek döneme ilişkin önceliklerin değerlendirileceği konferansın resmi açılışı ise yarın yapılacak.



Terörle mücadele değerlendirilecek



Konferansın ana temasının yanı sıra düzenlenecek oturumlarda terörle mücadele konusu da ele alınacak.



"Bilgi Ekonomisi ve Diplomasi" başlığıyla düzenlenecek panelde de Türkiye'de ileri teknoloji üretimine dış politikanın katkıları değerlendirilecek.



Uzmanların katılacağı "2023'e Doğru Küresel Eğilimler" konulu panelde ise gelecek dönemi şekillendirmesi beklenen jeopolitik, siyasi ve ekonomik dinamikler istişare edilecek.



Her yıl olduğu gibi, bu yıl da konferansın yabancı konukları olacak. Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Malta'nın Dışişleri Bakanı George Vella, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Lacy Swing, Türk büyükelçilerle bir araya gelecek.



- Gazi Meclisi de ziyaret edecekler



Konferans çerçevesinde Ankara'ya gelen büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından da kabul edilecek.



9. Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlenecek oturumlara başbakan yardımcıları ve bakanlar da konuşmacı olarak katılacak.



Konferansta ayrıca, büyükelçiler iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya gelerek istişarelerde bulunacak.



Konferans kapsamında Ankara'ya gelen büyükelçiler, FETÖ'nün 15 Temmuz'da millet iradesiyle yenilgiye uğrayan hain darbe girişimine hedef olan TBMM binasını da ziyaret edecek.



Türkiye'nin dış temsilcilikleri, darbe girişimin ardından Cumhurbaşkanı seviyesinde 92, başbakan seviyesinde 110, bakan seviyesinde 831, milletvekili seviyesinde 1624 görüşme yapmış, FETÖ'nün gerçek yüzünü dünyaya anlatmak için 2 bin 425 mülakat yapmış, 249 basın toplantısı düzenlemiş ve 510 makale ve mektup kaleme almıştı.