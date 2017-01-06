9. Büyükelçiler Konferansı

Dışişleri Bakanlığının yurt dışı ve merkez teşkilatlarındaki büyükelçilerin katılımıyla bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği Büyükelçiler Konferansı, 8-14 Ocak'ta Ankara'da yapılacak.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2008'den bu yana düzenlenen konferansın bu yılki temasının "2023'e Doğru: Milli Değerler ve Küresel Hedefler" olarak belirlendiği kaydedildi.



Türk dış politikasını ilgilendiren olayların tecrübeler ışığında gözden geçirileceği konferansta, güncel sınama ve fırsatlar görüşülerek gelecek döneme dair öncelikler değerlendirilecek.



Konferans kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ziyaret edilerek talimatları alınacak, yapılacak oturumlarda başbakan yardımcıları ve bakanlar büyükelçilere hitap edecek, iş dünyasının temsilcileriyle istişarelerde bulunulacak.



Büyükelçiler, milletin iradesiyle yenilgiye uğratılan 15 Temmuz hain darbe girişimine hedef olan Gazi Meclisini de ziyaret edecek



Terörle mücadele ele alınacak



Konferansa AB Dönem Başkanı Malta'nın Dışişleri Bakanı George Vella'nın yanı sıra Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ve Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Lacy Swing katılacak.



Terörle mücadele, konferansın odak konularından biri olacak. Konferans kapsamında düzenlenecek "Bilgi Ekonomisi ve Diplomasi" konulu panelde Türkiye'de ileri teknoloji üretimine dış politikanın katkıları bağlamında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



"2023'e Doğru Küresel Eğilimler" panelinde ise uzman katılımcılarla birlikte önümüzdeki dönemi şekillendirmesi beklenen jeopolitik, siyasi ve ekonomik dinamikler mercek altına alınacak.