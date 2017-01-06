9. Büyükelçiler Konferansı 8 Ocak'ta Başlayacak

Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 9'uncu Büyükelçiler Konferansı, bu yıl 8-14 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Konferansın teması ise "2023'e Doğru: Milli Değerler ve Küresel Hedefler" olarak belirlendi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından yurtdışında ve merkez teşkilatında görevli tüm Büyükelçilerin katılımıyla 2008 yılından bu yana düzenlenmekte olan Büyükelçiler Konferansının, bu yıl 8-14 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilerek, 9'uncu Büyükelçiler Konferansının temasının "2023'e Doğru: Milli Değerler ve Küresel Hedefler" olarak belirlendiği bildirildi.



Yıllık geleneksel Büyükelçiler Konferansında, dış politikayı ilgilendiren olayların tecrübeler ışığında gözden geçirileceği, güncel sınama ve fırsatların görüşüleceği ve önümüzdeki döneme dair önceliklerin değerlendirileceğinin kaydedildiği açıklamada, bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın ziyaret edilerek talimatlarının alınacağı, tertip edilen oturumlarda Başbakan Yardımcıları ve Bakanların Büyükelçilere hitap edeceği ve iş dünyasının temsilcileri ile istişarelerde bulunulacağı ifade edildi.



Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:



"15 Temmuz 2016 günü milletimizin iradesiyle yenilgiye uğrattığımız hain darbe girişimine hedef olan Gazi Meclisimiz de Konferans sırasında Büyükelçilerimiz tarafından ziyaret edilecektir. Bu seneki konferansa AB Dönem Başkanı Malta'nın Dışişleri Bakanı George Vella, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Lacy Swing katılacaktır. Terörle mücadele konusu da Konferansın odak konularından biri olacaktır. 9'uncu Büyükelçiler Konferansı kapsamında tertiplenecek 'Bilgi Ekonomisi ve Diplomasi' konulu bir panelde ülkemizde ileri teknoloji üretimine dış politikanın katkıları bağlamında ayrıntılı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Konferans kapsamında düzenlenecek bir diğer panelde -2023'e Doğru Küresel Eğilimler- başlığı altında uzman katılımcılarla birlikte önümüzdeki dönemi şekillendirmesi beklenen jeopolitik, siyasi ve ekonomik dinamikler mercek altına alınacaktır." - ANKARA