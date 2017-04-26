- 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilen 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "667 sayılı olaganüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır." - Ankara