9. Aşık Mahzuni Şerif Beste Yarışması başlıyor

Toplantıya; Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Görevlisi Dr. Gani Pekşen, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Görevlisi Erdal Güral, Narlıdere Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Aslan ve basın mensupları katıldı.

Mahzuni'yi Unutturmayacağız

9. Aşık Mahzuni Şerif Beste yarışması tanıtım toplantısında bir konuşma gerçekleştiren Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, her yıl düzenledikleri Aşık Mahzuni Şerif Beste yarışmasının bu yıl ise 9.ncusunu düzenleyeceklerini ifade etti. Batur "Aşık Mahzuni'yi 17 Mayıs 2002 yılında kaybetmiştik. Aşık Mahzuni hayatı boyunca besteleri ile sazıyla sözüyle her zaman ezilen halkın yanında olmuştur. Ülkemizin çok sıkıntılı süreçlerden geçtiği bu dönemde Aşık Mahzuni'yi, onun fikirlerini, değerlerini hiçbir zaman unutturmayacağız ve unutturmaya çalışanların karşısında olacağız. Her yıl olduğu gibi bu yılda tek amacımız Aşık Mahzuni şerifin adını yaşatmak ve yeni ozanlar kazandırmak. Aşık Mahzuni felsefesini ve duruşunu gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu yılki Aşık Mahzuni anma etkinliklerimize 17 Mayıs Çarşamba günü saat: 18.00'da Narlıdere'de Aşık Mahsuni Şerif adına açtığımız parkta konuklarımız, beste yarışmamıza katılan yarışmacılar, Alevi Bektaşi derneklerimiz e vatandaşlarımız ile birlikte düzenlediğimiz anma programı ile başlayacağız. Aynı gün saat:20.30 itibari ile 9. Aşık Mahzuni Şerif Beste Yarışması'nın final gecesini düzenleyeceğiz. Bu sene Sayın Sabahat Akkirazı sevenleri ve dinlemek isteyenleri yarışmamızı izlemeye bekliyoruz çünkü kendisi hem konser vermek hem de jüri üyesi olarak bizimle birlikte olacak. Çağımızın Pir Sultan Abdalı olan Mahzuni Şerifi bir kez daha saygıyla anmak için herkesi Narlıdere'ye bekliyoruz" dedi.

Barış'tan, kardeşlik Ozanı

Narlıdere Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Aslan yaptığı konuşmada Narlıdere Belediye Başkanına teşekkür ederek"Ülkenin içinde bulunduğu bu süreçte Mahzuni ve Mahzuni düşüncesi çok önemli. Bu ülkede barış'tan, kardeşlikten ve hoşgörüden bahseden ve mücadele eden Mahzuni gibi bir ozana her gün daha da fazla ihtiyaç duyulduğunu hissediyoruz. Aşık Mahzuniyi Narlıdere'de yaşatmak için büyük çaba gösteren Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Aşık Mahzuni ruhuyla

9. Aşık Mahzuni Şerif Beste yarışması jüri başkanı ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Görevlisi Dr. Gani Pekşen basın toplantısında yarışmanın detayları ve katılım koşulları ile ilgili bilgiler verdi. Pekşen "Mahzuni Şerif adını her yıl anmak ve adına beste yarışması düzenlenmesini yalnızca Narlıdere Belediyesi gerçekleştiriyor. Belediye Başkanımızı can-ı yürekten kutluyorum. Bu çok önemli bir yarışma çünkü yarışmaya katılacak olan beste sahipleri Aşık Mahzuni ruhuyla, hayata bakış açısı ve felsefesi ile saz olup, söz olup insanlara ulaşıyorlar. Aşık Mahzuni ve onun değerleri yaşamaya devam ediyor. Tüm katılımcılılara şimdiden başarıla diliyorum" dedi.