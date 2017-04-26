9 aşama olarak hazırlanan "9 Adım 'Da Temel Pastacılık ve Ekmekçilik" programı; hamura dair mutfakta bilmeniz gerek tüm temel bilgiler ile donatılmıştır.



İleri seviye pastacılık eğitimi almak isteyen tüm amatör mutfak severler, amatörlere yönelik temel seviyedeki bu eğitim ile kendilerini adım adım profesyonelliğe hazırlayabilirler.



Program İçeriği ve Detayları:



-Eğitim haftada 2 gün olmak üzere 9 ders olarak planlanmıştır.



-Dersler her Salı-Perşembe saat 12: 00 'da başlayacaktır.



-Eğitim Soffa Mutfak Atölyesinde 7 kişilik özel mutfakta verilecek olup, katılımcılar tek olarak kendi istasyonlarında çalışacaktır.



-Katılımcıları 9 ders boyunca öğrenecekleri bilgiler kitapçık olarak verilecektir.



-Katılımcılara özel Mutfak tartısı ve Soffa logolu önlük hediye edilecektir.



-Eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri: 27 Nisan-25 Mayıs 2017'dir.



-Mezuniyet 25 Mayıs Perşembe günü yapılacak olup, katılımcıları Soffa Mutfak Atölyesi Amatör PPastacılık ve Ekmekçilik –Başlangıç Seviyesi sertiifkası verilecektir.



1.Ders : Tatlı – Tuzlu Kurabiye Hamurları



27 Nisan 2017 Perşembe 12: 00-16: 00



Kurabiye hamurları, bağlayıcılar ve yağlar hakkında detaylı bilgilendirme, yoğurma teknikleri, pişirme yöntemleri



Temel tuzlu kurabiye hamuru



Çikolata Çip kurabiye



Linzer kurabiye.



Frambuaz dolgu yapımı



2.Ders: Muffin & Cupcake



2 Mayıs 2017 Salı, 12: 00-16: 00



Un ve çeşitleri hakkında detaylı bilgilendirme, muffin, cupcake hamurları ve süsleme teknikleri



Kuru domatesli keçi peynirli muffin



Kakaolu cupcake – Çilekli frosting



Limonlu cupcake -- Hindistan cevizli frosting



3.Ders: Kekler



4 Mayıs 2017 Perşembe, 12: 00-16: 00



Kek hamuru yapımı ve yumurta hakkında detaylı bilgilendirme, pişirme yöntemleri



Vişneli cheesecake



Brownie



Havuçlu Kek



4. Ders: Tatlı – Tuzlu Tart Hamurları



9 Mayıs 2017 Salı, 12: 00-16: 00



Tart hamuru yapmanın incelikleri, pişirme yöntemleri ve süsleme şekillerinin anlatılması



Çikolatalı frambuazlı tart



Ispanaklı ve tulum peynirli kiş



Limon curd pie



5.Ders: Mayalı Hamurlar



11 Mayıs 2017 Perşembe, 12: 00-16: 00



Ekmek hamuru yoğurma teknikleri, mayalar hakkında detaylı bilgilendirme,Maya Çeşitleri, Ekmek Yapımı, Yoğurma Teknikleri ve Pişirme Yöntemleri



Ekşi maya (Demo)



Focaccia



Tahıllı ekmek



6.Ders: Custard & Choux Hamuru Yapımı ve Pişirme Teknikler



16 Mayıs 2017 Salı, 12: 00-16: 00



Yumurta oranı yüksek tatlılar nasıl hazırlanmalı, nasıl pişirilmeli



Pastacı kreması



Profiterol



Krem brulee



Krem karamel



7. Ders: Pandispanya ve Pasta Yapımı ve Teknikleri



18 Mayıs 2017 Perşembe, 12: 00-16: 00



Pandispanya ve pasta yapımının incelikleri, sıvama pasta yapımı ve süsleme teknikleri



Pandispanya yapımı



Kara orman pastası



Muzlu rulo pasta



8.Ders: Sütlü & Şerbetli Türk Tatlıları



23 Mayıs 2017 Salı, 12: 00-16: 00



Haşhaşlı şekerpare



Revani



Sütlaç



Keşkül



9.Ders: Çikolata Yapımı



25 Mayıs 2017 Perşembe, 12: 00-16: 00



Çikolata hakkında detaylı bilgilendirme, çikolata çeşitleri ve çikolata temperleme ve süsleme teknikleri



Çikolata temperleme



Yer fıstıklı beyaz crunch



Hindistan cevizli mulaj çikolata



**Mezuniyet kokteyli



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Soffa Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi No: 15-17-19



Başlangıç Saati : 27.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 14: 00: 00



Kategori : 9 Adım'da Temel Pastacılık ve Ekmekçilik



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır