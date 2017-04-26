9 Adım'da Temel Pastacılık ve Ekmekçilik
9 aşama olarak hazırlanan "9 Adım 'Da Temel Pastacılık ve Ekmekçilik" programı; hamura dair mutfakta bilmeniz gerek tüm temel bilgiler ile donatılmıştır.
9 aşama olarak hazırlanan "9 Adım 'Da Temel Pastacılık ve Ekmekçilik" programı; hamura dair mutfakta bilmeniz gerek tüm temel bilgiler ile donatılmıştır.
İleri seviye pastacılık eğitimi almak isteyen tüm amatör mutfak severler, amatörlere yönelik temel seviyedeki bu eğitim ile kendilerini adım adım profesyonelliğe hazırlayabilirler.
Program İçeriği ve Detayları:
-Eğitim haftada 2 gün olmak üzere 9 ders olarak planlanmıştır.
-Dersler her Salı-Perşembe saat 12: 00 'da başlayacaktır.
-Eğitim Soffa Mutfak Atölyesinde 7 kişilik özel mutfakta verilecek olup, katılımcılar tek olarak kendi istasyonlarında çalışacaktır.
-Katılımcıları 9 ders boyunca öğrenecekleri bilgiler kitapçık olarak verilecektir.
-Katılımcılara özel Mutfak tartısı ve Soffa logolu önlük hediye edilecektir.
-Eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri: 27 Nisan-25 Mayıs 2017'dir.
-Mezuniyet 25 Mayıs Perşembe günü yapılacak olup, katılımcıları Soffa Mutfak Atölyesi Amatör PPastacılık ve Ekmekçilik –Başlangıç Seviyesi sertiifkası verilecektir.
1.Ders : Tatlı – Tuzlu Kurabiye Hamurları
27 Nisan 2017 Perşembe 12: 00-16: 00
Kurabiye hamurları, bağlayıcılar ve yağlar hakkında detaylı bilgilendirme, yoğurma teknikleri, pişirme yöntemleri
Temel tuzlu kurabiye hamuru
Çikolata Çip kurabiye
Linzer kurabiye.
Frambuaz dolgu yapımı
2.Ders: Muffin & Cupcake
2 Mayıs 2017 Salı, 12: 00-16: 00
Un ve çeşitleri hakkında detaylı bilgilendirme, muffin, cupcake hamurları ve süsleme teknikleri
Kuru domatesli keçi peynirli muffin
Kakaolu cupcake – Çilekli frosting
Limonlu cupcake -- Hindistan cevizli frosting
3.Ders: Kekler
4 Mayıs 2017 Perşembe, 12: 00-16: 00
Kek hamuru yapımı ve yumurta hakkında detaylı bilgilendirme, pişirme yöntemleri
Vişneli cheesecake
Brownie
Havuçlu Kek
4. Ders: Tatlı – Tuzlu Tart Hamurları
9 Mayıs 2017 Salı, 12: 00-16: 00
Tart hamuru yapmanın incelikleri, pişirme yöntemleri ve süsleme şekillerinin anlatılması
Çikolatalı frambuazlı tart
Ispanaklı ve tulum peynirli kiş
Limon curd pie
5.Ders: Mayalı Hamurlar
11 Mayıs 2017 Perşembe, 12: 00-16: 00
Ekmek hamuru yoğurma teknikleri, mayalar hakkında detaylı bilgilendirme,Maya Çeşitleri, Ekmek Yapımı, Yoğurma Teknikleri ve Pişirme Yöntemleri
Ekşi maya (Demo)
Focaccia
Tahıllı ekmek
6.Ders: Custard & Choux Hamuru Yapımı ve Pişirme Teknikler
16 Mayıs 2017 Salı, 12: 00-16: 00
Yumurta oranı yüksek tatlılar nasıl hazırlanmalı, nasıl pişirilmeli
Pastacı kreması
Profiterol
Krem brulee
Krem karamel
7. Ders: Pandispanya ve Pasta Yapımı ve Teknikleri
18 Mayıs 2017 Perşembe, 12: 00-16: 00
Pandispanya ve pasta yapımının incelikleri, sıvama pasta yapımı ve süsleme teknikleri
Pandispanya yapımı
Kara orman pastası
Muzlu rulo pasta
8.Ders: Sütlü & Şerbetli Türk Tatlıları
23 Mayıs 2017 Salı, 12: 00-16: 00
Haşhaşlı şekerpare
Revani
Sütlaç
Keşkül
9.Ders: Çikolata Yapımı
25 Mayıs 2017 Perşembe, 12: 00-16: 00
Çikolata hakkında detaylı bilgilendirme, çikolata çeşitleri ve çikolata temperleme ve süsleme teknikleri
Çikolata temperleme
Yer fıstıklı beyaz crunch
Hindistan cevizli mulaj çikolata
**Mezuniyet kokteyli
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : Soffa Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi No: 15-17-19
Başlangıç Saati : 27.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 14: 00: 00
Kategori : 9 Adım'da Temel Pastacılık ve Ekmekçilik
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır