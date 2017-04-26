9 Adım'da Temel Pastacılık ve Ekmekçilik

9 aşama olarak hazırlanan "9 Adım 'Da Temel Pastacılık ve Ekmekçilik" programı; hamura dair mutfakta bilmeniz gerek tüm temel bilgiler ile donatılmıştır.

9 Adım'da Temel Pastacılık ve Ekmekçilik

9 aşama olarak hazırlanan "9 Adım 'Da Temel Pastacılık ve Ekmekçilik" programı; hamura dair mutfakta bilmeniz gerek tüm temel bilgiler ile donatılmıştır.

İleri seviye pastacılık eğitimi almak isteyen tüm amatör mutfak severler, amatörlere yönelik temel seviyedeki bu eğitim ile kendilerini adım adım profesyonelliğe hazırlayabilirler.

Program İçeriği ve Detayları:

-Eğitim haftada 2  gün olmak üzere 9 ders olarak planlanmıştır.

-Dersler her  Salı-Perşembe saat 12: 00 'da başlayacaktır. 

-Eğitim Soffa Mutfak Atölyesinde 7 kişilik özel mutfakta verilecek olup, katılımcılar tek olarak kendi istasyonlarında çalışacaktır.

-Katılımcıları 9 ders boyunca öğrenecekleri bilgiler kitapçık olarak verilecektir.

-Katılımcılara özel Mutfak tartısı ve Soffa logolu önlük hediye edilecektir.

-Eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri: 27 Nisan-25 Mayıs 2017'dir. 

-Mezuniyet  25 Mayıs Perşembe  günü yapılacak olup, katılımcıları Soffa Mutfak Atölyesi Amatör PPastacılık ve Ekmekçilik –Başlangıç Seviyesi sertiifkası verilecektir.

1.Ders : Tatlı – Tuzlu Kurabiye Hamurları

27 Nisan 2017 Perşembe 12: 00-16: 00

Kurabiye hamurları, bağlayıcılar ve yağlar hakkında detaylı bilgilendirme, yoğurma teknikleri, pişirme yöntemleri

Temel tuzlu kurabiye hamuru

Çikolata Çip kurabiye

Linzer kurabiye.

Frambuaz dolgu yapımı

2.Ders: Muffin & Cupcake

2 Mayıs 2017 Salı, 12: 00-16: 00

Un ve çeşitleri hakkında detaylı bilgilendirme, muffin, cupcake hamurları ve süsleme teknikleri

Kuru domatesli keçi peynirli muffin

Kakaolu cupcake – Çilekli frosting

Limonlu cupcake -- Hindistan cevizli frosting

3.Ders: Kekler

4 Mayıs 2017 Perşembe, 12: 00-16: 00

Kek hamuru yapımı ve yumurta hakkında detaylı bilgilendirme, pişirme yöntemleri

Vişneli cheesecake

Brownie

Havuçlu Kek

4. Ders: Tatlı – Tuzlu Tart Hamurları

9 Mayıs  2017 Salı, 12: 00-16: 00

Tart hamuru yapmanın incelikleri, pişirme yöntemleri ve süsleme şekillerinin anlatılması

Çikolatalı frambuazlı tart

Ispanaklı ve tulum peynirli kiş

Limon curd pie

5.Ders: Mayalı Hamurlar

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12: 00-16: 00

Ekmek hamuru yoğurma teknikleri, mayalar hakkında detaylı bilgilendirme,Maya Çeşitleri, Ekmek Yapımı, Yoğurma Teknikleri ve Pişirme Yöntemleri

Ekşi maya (Demo)

Focaccia

Tahıllı ekmek

6.Ders: Custard & Choux Hamuru Yapımı ve Pişirme Teknikler

16 Mayıs 2017 Salı, 12: 00-16: 00

Yumurta oranı yüksek tatlılar nasıl hazırlanmalı, nasıl pişirilmeli

Pastacı kreması

Profiterol

Krem brulee

Krem karamel

7. Ders: Pandispanya ve Pasta Yapımı ve Teknikleri

18 Mayıs 2017 Perşembe,  12: 00-16: 00

Pandispanya ve pasta yapımının incelikleri, sıvama pasta yapımı ve süsleme teknikleri

Pandispanya yapımı

Kara orman pastası

Muzlu rulo pasta

8.Ders: Sütlü & Şerbetli Türk Tatlıları

23 Mayıs 2017 Salı, 12: 00-16: 00

Haşhaşlı şekerpare

Revani

Sütlaç

Keşkül

9.Ders: Çikolata Yapımı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12: 00-16: 00

Çikolata hakkında detaylı bilgilendirme, çikolata çeşitleri ve çikolata temperleme ve süsleme teknikleri 

Çikolata temperleme

Yer fıstıklı beyaz crunch

Hindistan cevizli mulaj çikolata

**Mezuniyet kokteyli

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : Soffa Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi No: 15-17-19

Başlangıç Saati : 27.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 14: 00: 00

Kategori : 9 Adım'da Temel Pastacılık ve Ekmekçilik

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Atatürk Caddesi, Profiterol, Hindistan, 25 Mayıs, 23 Mayıs, 16 Mayıs, 11 Mayıs, Istanbul, İstanbul, Bakırköy
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