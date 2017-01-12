8x8 Amfibik Araç Kırklareli'nde

Zorlu arazi şartlarında, ulaşımın güç olduğu afet ve acil durum bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerinin hiçbir engele maruz kalmadan devam etmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne tahsisi yapılan 8X8 amfibik araç ile getirildi.



Amfibik aracın deneme sürüşü sonrası bilgi veren Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muhsin Özer, amfibik araç sayesinde ilde yoğun kar yağışı ve kötü hava koşullarının hakim olduğu dönemde her noktaya ulaşabileceklerini belirtti ve aracın il için hayırlı olması temennisinde bulundu.



8x8'ler, su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın, deprem gibi karşı karşıya kalınan afetlerde hayat kurtaracak. Amfibik özelliğe sahip araçlar, yolu olmayan açık, engebeli ve eğimli arazilerde, enkazların arasında, bataklık ve sığ sularda ya da yoğun karlı arazilerde kullanılacak. 50 derece dik yokuşları çıkabilen, 45 derece yan eğimli arazilerde yol alabilen ve enkazda hareket kabiliyetine sahip olan 8x8'ler 35 litre benzinle 8 saat aralıksız olarak arama-kurtarma faaliyeti yürütebiliyor. Karada 6, suda ise 4 personel taşıma kapasitesine sahip araçlar, sedye konulduğunda ise 3 personel taşıyabiliyor. - KIRKLARELİ