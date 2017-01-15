8k Tv'ler Hakkında Her Şey!

Biz daha 4K'ya yeni alışırken, hatta bu kadar detayın gerekli olup olmadığını düşünürken, bir sonraki teknoloji olan 8K, TV'lere ve VR başlıklarına oldukça yaklaştı.



8K TV'lerin geldiğini nereden biliyoruz? Cevap çok basit. Las vegas'taki CES 2017 etkinliğinde birçok 8K TV gösterildi. Japon televizyon kanalı NHK ise Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı 8K olarak yayınlamayı planlıyor.



Kısacası 8K televizonlar için geri sayım başladı. İşte 8K ve 8K TV'ler hakkında merakınızı giderecek bilgiler.



8K nedir?



8K, bir TV'de bugüne kadar gördüğünüz en yüksek çözünürlüğü sunuyor. 7680x4320 piksel çözünürlük, toplam 33.177.600 piksele isabet ediyor. 65 inç'lik bir ekranda pikselleri görmeniz mümkün olmayabilir, ancak 8K TV'lerin çoğu, çok daha büyük.



8K'yı hangi isimle anmalıyız?



8K teknolojisinin adı, sunduğu resimlerin yaklaşık 8.000 piksel genişliğinde olmasından kaynaklanıyor. Ancak 8K tanımlaması, Ultra HD teriminin de kapsamına giriyor. Bu yüzden "Ultra HD 8K" terimini kullananlara da rastlayabiliriz.



8K'nın çözünürlüğü kaç?



7680x4320 piksel, yani 4320p olarak da adlandırılıyor. 8K ekranlar toplam 33 milyon piksele sahip olduğu için, 33 megapiksellik bir resim gösteriyorlar.



Fazladan pikseller bir işe yarıyor mu?



Kesinlikle evet. Full HD 1080p TV'ler, size 2MP'lik bir görüntü sunuyorlar ve bu çözünürlük, telefonunuzun kamerasının çok gerisinde. 4K ile bu 8MP'e yükseliyor ancak insan gözünün kapasitesine kıyasla yine biraz geride kalıyor. 8K'nın sunduğu 33MP resimler ise aradığımız gerçekçiliği sonunda elde edebileceğimiz anlamını taşıyor. ya da en azından teorik olarak.



Devamı, sonraki sayfamızda.



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