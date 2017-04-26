89 Yaşındaki Adam 8 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 89 yaşındaki bir adam 8 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismardan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÇOCUĞU TEHDİT ETTİ

Olay, geçen hafta meydana geldi. İddialara göre, 89 yaşındaki S.V.T., 8 yaşındaki erkek çocuğu para verme bahanesi ile kandırdı. Yaşlı adam, daha sonra da çocuğa cinsel istismar uyguladı. Yine iddialara göre, S.V.T., olayı kimseye söylememesi gerektiğini de söyleyerek çocuğu tehdit etti.

ANNE DURUMU ANLADI

Olay ise annenin çocuğun kıyafetlerini değiştirdiği esnada ortaya çıktı. İç çamaşırında kan lekesi gören anne çocukla konuştu. Çocuğun durumu anlatması üzerine anne, konuyu hemen jandarmayla paylaştı. Bunun üzerine bir işlem başlarken, çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hemen yaptığı operasyonla 89 yaşındaki S.V.T.'yi gözaltına aldı. S.V.T., daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi.