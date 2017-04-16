88 Yaşındaki Hasta Sağlık Ekipleri Sayesinde Oy Kullandı

Muş'ta yatalak hasta Hayriye Kaya, kendisini evinden sedyeyle alan sağlık ekipleri sayesinde oyunu kullandı.



Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde kalp yetmezliği hastalığı olan Kaya, oy kullanmak için İl Sağlık Müdürlüğüne başvurdu.



Bunun üzerine sağlık ekiplerince evinden ambulansla alınan Kaya, oy kullanacağı Yeşilce İlkokulu'na götürüldü.



Sağlık personelince oy kullanacağı 1107 numaralı sandığın bulunduğu yere kadar sedyeyle götürülen Kaya, oyunu kullandıktan sonra evine götürüldü.



İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Bülent Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen çağrılar üzerine yatalak hastaları oy kullanmaları için sandık başına götürdüklerini söyledi.



Şu ana kadar 7 hastayı oy kullanmak için evinden aldıklarını anlatan Şener, "Acil servis hizmetleri olarak il ve ilçelerimizde 12 ambulans ve 36 personelle yatalak ve hasta vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Gelecek çağrılar doğrultusunda hastaları evinden alarak ambulansla sandık başına götürüyoruz. Oylarını kullandıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz." dedi.



Kaya'nın yakınları ise bu hizmetten dolayı İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.