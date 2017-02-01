87 Yaşındaki Alzheimer Hastası Yangında Dumandan Zehirlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 4 katlı bir evin bahçesindeki kömürlükte yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen Alzheimer hastası yaşlı adam, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Gebze Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi 1014/1. Sokak'ta bulunan apartmanın bahçe kısmında bulunan kömürlükte henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında kömürlükte bulunan Seyit Ahmet T. (87) dumandan etkilendi Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hemen olay yerine giden emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede yangın yerine varan itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen ve Alzheimer hastası yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı adam, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.



Yangını söndürme çalışmaları sırasında itfaiye erleri kömürlüğün duvarlarını kırarak dumanın daha kolay çıkmasını sağladı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında kömürlükteki malzemeler tamamen kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KOCAELİ